Boom di viaggi in camper tra under 35: la vanlife rivoluziona il modo di esplorare l’Italia

“Ho scoperto il camper per caso, e ora non ne posso più fare a meno.” Sono parole comuni tra i giovani under 35 che stanno rivoluzionando il modo di viaggiare. Non si tratta più di semplici vacanze in famiglia durante l’estate. Camper, van e furgoni sono diventati veicoli di libertà, strumenti per chi cerca avventure autentiche senza vincoli di orari o spese eccessive. Questa generazione ha riscoperto il piacere di fermarsi dove e quando vuole, lasciando da parte l’idea di possedere il mezzo tutto l’anno. Il viaggio, insomma, si fa più fluido e personale.

Camper e under 35: libertà e risparmio al centro della nuova vanlife

I dati parlano chiaro: più della metà degli utenti di Yescapa, uno dei principali servizi europei di camper sharing, ha tra i 25 e i 34 anni. Per questa fascia d’età il camper torna a essere uno strumento per prendere la strada in modo indipendente e vivere avventure fuori dai soliti circuiti turistici. Oggi la vanlife non è più solo una vacanza in famiglia o un’alternativa economica, ma un vero stile di vita temporaneo fatto di praticità e libertà. Il punto chiave? Non serve più possedere un camper, basta noleggiarlo quando serve, risparmiando su costi e complicazioni. Così il camper diventa accessibile a chi preferisce l’esperienza concreta al possesso a lungo termine.

Questo cambiamento riflette un mutamento più ampio nel modo di viaggiare: i giovani puntano meno al possesso materiale e più a collezionare esperienze diverse, rapide e flessibili. Il camper apre la strada a una mobilità fuori dagli schemi, perfetta per chi vuole improvvisare, senza programmare tutto nei dettagli. Ogni viaggio è diverso, una fuga su misura che si adatta ai ritmi frenetici del mondo di oggi.

Viaggi brevi e mete meno battute: la nuova tendenza dei giovani camperisti

Una delle novità più evidenti è la durata dei viaggi, che si è ridotta rispetto al passato. Se prima il camper era sinonimo di lunghe vacanze estive, oggi si preferiscono fughe brevi, da quattro a sei giorni. I dati di Yescapa mostrano che quasi il 40% delle prenotazioni riguarda queste pause veloci, perfette per i weekend lunghi o i ponti durante l’anno. Sono momenti facili da incastrare tra lavoro e impegni, che permettono di staccare senza troppo stress.

In più, questo modo di viaggiare si sposa bene con la voglia di evitare le mete affollate. Chi sceglie il camper può scoprire angoli nascosti e vivere un rapporto più autentico con la natura e il territorio. Rimangono molto richieste le destinazioni italiane più note, come Sicilia, Roma e Sardegna, che coprono ancora il 40% dei viaggi in camper. Ma cresce anche l’interesse per mete estere dal clima mite, come Canarie e Portogallo, in aumento del 25%. I numeri raccontano di un turismo sempre più alla ricerca di varietà, bellezza naturale e libertà.

Viaggiare in camper: un’esperienza sociale che piace a coppie, amici e famiglie

Il camper non è più solo un mezzo per viaggiare da soli o in famiglia durante l’estate. I giovani lo scelgono soprattutto per condividere momenti di qualità con chi amano. Il 40% degli under 35 che lo usano viaggiano in coppia, ma non mancano famiglie e gruppi di amici che vedono nel camper il modo migliore per stare insieme, rafforzare legami e godersi il viaggio in modo spontaneo.

E non è solo una moda estiva: sempre più giovani partono anche nei mesi più freddi, come novembre, gennaio e febbraio. Così il camper diventa una soluzione adatta a tutto l’anno, rompendo la tradizionale stagionalità del turismo. La domanda cresce e con essa l’offerta di servizi e veicoli, che si adattano a questa nuova realtà.

Il mercato risponde con dati in crescita: le prenotazioni aumentano del 10%, e la disponibilità di camper in sharing si amplia. Tra i giovani spopolano i veicoli compatti come van e furgoni camperizzati , apprezzati per la facilità di guida e praticità. I camper più grandi, come i mansardati, restano comunque richiesti in circa il 31% dei casi, soprattutto da chi viaggia in gruppo o in famiglia. Un quadro variegato che riflette gusti e esigenze diverse.

L’interesse verso il camper, soprattutto tra i giovani adulti, è la spia di un cambiamento profondo nel modo di vivere la mobilità e il viaggio. Autonomia, autenticità e socialità diventano le parole chiave di un nuovo modo di scoprire il mondo.