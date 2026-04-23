Knight Frank: dove gli ultra-ricchi investono tra yacht di lusso e jet privati nel 2024

I miliardari stanno cambiando registro negli investimenti immobiliari. Non si tratta più di collezionare ville da sogno da esibire come trofei, ma di cercare spazi che permettano di vivere esperienze uniche, spesso in viaggio, spesso lontani da occhi indiscreti. Il mercato del lusso si adegua a questa nuova realtà, abbandonando l’idea della mera proprietà per abbracciare un concetto più fluido, fatto di movimento e di esclusività.

Meno “icone”, più flessibilità: come investono oggi i miliardari

Il report recente di Knight Frank, leader nelle consulenze immobiliari, mette in luce un cambiamento netto nel comportamento degli investitori più facoltosi. Il vecchio desiderio di possedere immobili simbolo, riconoscibili ovunque, sta passando in secondo piano. Al loro posto, cresce l’interesse per case meno appariscenti ma ben collegate, che offrono servizi su misura e facilitano la mobilità.

È un riflesso di uno stile di vita sempre più dinamico e internazionale. La proprietà immobiliare resta importante, ma ora si affianca a esperienze di lusso pensate per soddisfare esigenze più sofisticate e variabili. Investire significa scegliere asset che si usano personalmente ma che garantiscono anche un ritorno economico, su scala globale.

Il mercato conferma questa tendenza: i ricchi scelgono portafogli diversificati, sparsi in città come Miami, Londra, Dubai e Singapore, scelte per la loro connettività e servizi esclusivi. Le mete tradizionali di vacanza vengono invece valutate con occhi più pragmatici. In tutto questo, conta trovare investimenti liquidi e facili da gestire in diversi mercati.

Esperienze su misura al posto della semplice proprietà di prestigio

Il valore emotivo del possesso sta cambiando. Non si tratta più solo di comprare ville o attici da urlo, ma di trovare ambienti che regalino esperienze personalizzate e irripetibili. Spazi per eventi esclusivi, servizi di concierge di alto livello e l’ingresso in community ristrette sono sempre più richiesti.

Le case diventano il palcoscenico di momenti unici, non solo simboli di status. Questa evoluzione risponde a una domanda crescente di privacy, comfort e uno stile di vita che si adatti ai ritmi globali e moderni. In particolare, si cerca proprietà facili da gestire a distanza, integrate con abbonamenti a esperienze culturali, sportive o di relax di lusso.

Così crescono le offerte su misura, pensate per un pubblico selezionato che valuta più la qualità complessiva dell’esperienza che non la singola location. Molti immobili vengono progettati o rinnovati come resort privati o club esclusivi, per assecondare queste nuove esigenze.

Mobilità e strategie: il nuovo volto degli investimenti globali

Oggi, costruire un portafoglio immobiliare per i super ricchi vuol dire mettere al primo posto la mobilità internazionale. Contano l’accesso rapido ai principali centri finanziari, la possibilità di spostarsi senza intoppi e un sistema fiscale vantaggioso.

Knight Frank sottolinea come la mobilità sia diventata un vero e proprio asset. Non si guarda più all’immobile solo come a un bene da tenere a lungo, ma anche come a uno strumento che facilita la libertà di movimento. Paesi e città con infrastrutture all’avanguardia e politiche attrattive per gli investimenti globali conquistano sempre più terreno.

Gli investitori puntano quindi a immobili in diverse località, bilanciando uso personale e guadagni da affitti brevi o servizi di alta gamma. Così si massimizza il valore del patrimonio, inserendolo in un sistema economico sempre più connesso.

Non manca poi l’attenzione ai vincoli normativi e al contesto geopolitico, per limitare rischi e assicurare flussi di cassa stabili. La globalizzazione degli investimenti immobiliari è ormai una realtà consolidata, sostenuta da consulenze specializzate e tecnologie digitali che accorciano le distanze tra investitore e mercato.

Questo nuovo approccio sta cambiando il volto del mercato immobiliare di lusso, che si adatta a esigenze mai viste prima e rivoluziona settori come il turismo esclusivo, l’intrattenimento e lo stile di vita a livello globale.