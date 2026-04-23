Causa di morte di Celeste Rivas, la 14enne trovata nel bagagliaio di D4vd: parla la famiglia

Celeste Rivas aveva solo 14 anni quando è stata trovata senza vita, nascosta nel bagagliaio dell’auto di un giovane noto come D4vd. La città è rimasta senza fiato, travolta da un dolore che si taglia come un coltello e da domande senza risposta. La famiglia di Celeste, con il cuore spezzato, ha chiesto a tutti di fermarsi, di non lasciare spazio a vendette o giustizia improvvisata. Nel silenzio che ha seguito, la polizia ha lavorato senza sosta, e ora emergono dettagli che fanno luce su quella tragica notte.

Ritrovamento choc e prime indagini sul caso

Il corpo di Celeste è stato trovato in una zona periferica della città, un posto in cui nessuno avrebbe pensato potesse accadere una tragedia simile. L’auto di D4vd, un ragazzo piuttosto noto, è finita sotto la lente degli investigatori dopo alcune segnalazioni anonime. Celeste era nascosta nel bagagliaio, un ritrovamento che ha fatto scattare subito l’allarme e ha avviato un’indagine approfondita. La scena del ritrovamento è stata passata al setaccio, con gli investigatori che hanno raccolto elementi utili a ricostruire le ultime ore di vita della giovane. La polizia ha lavorato senza sosta per mettere ordine nella cronologia e capire cosa sia successo davvero.

Dalle prime verifiche sono emerse discrepanze nei racconti di D4vd e dei pochi testimoni legati alla vicenda. Le prime dichiarazioni non tornavano, spingendo gli inquirenti a guardare con attenzione nuovi elementi, finora trascurati. Sono state fatte autopsie e analisi dettagliate su tutto il materiale raccolto, per avere un quadro il più possibile chiaro e preciso. Gli investigatori hanno mantenuto il massimo riserbo per non compromettere il lavoro sul campo.

La famiglia di Celeste: un appello contro la vendetta

Nel mezzo di tanto dolore, la famiglia di Celeste ha scelto di parlare con un messaggio forte e netto: «Non vogliamo giustizia sommaria». Una frase che può sorprendere, ma che nasce dalla volontà di evitare altre sofferenze e di non alimentare rancore o vendetta. Il loro appello è chiaro: niente odio, niente vendette personali o pubbliche. Vogliono che la vicenda si affronti con calma e rispetto, evitando di scatenare un clima di tensione che rischierebbe solo di peggiorare la ferita.

Dietro questa scelta c’è anche un segnale importante per la società: la necessità di affidarsi alla giustizia e alle sue regole, senza cedere all’emotività o a forzature. La famiglia chiede che il ricordo di Celeste resti vivo non per rabbia, ma per la ricerca della verità. Le loro parole sono un monito a non lasciare spazio all’odio e a riflettere sulla fragilità di chi, come Celeste, resta vittima innocente di tragedie così profonde.

Autopsia e dettagli medici: cosa dicono i risultati

L’autopsia ha dato risposte fondamentali sulla morte di Celeste. I medici legali hanno chiarito la causa del decesso, mettendo da parte ipotesi infondate e portando alla luce elementi decisivi. Il referto parla di lesioni compatibili con un episodio violento, anche se alcuni aspetti sono ancora in fase di approfondimento. Le analisi tossicologiche, tra le più accurate svolte finora, hanno escluso la presenza di sostanze estranee nel corpo della ragazza.

Grazie a questo esame, gli investigatori hanno potuto ricostruire tempi e modalità degli eventi che hanno portato alla tragedia, tracciando una linea temporale più precisa. Le conclusioni dell’autopsia indirizzano ora le indagini verso piste concrete, che potrebbero far luce su responsabilità specifiche. Per ora, le autorità mantengono il massimo riserbo, in attesa dei prossimi riscontri tecnici. La delicatezza del caso, vista la giovane età della vittima, resta al centro dell’attenzione.

La reazione della città e l’impegno delle istituzioni

La morte di Celeste ha profondamente colpito la comunità, che ha risposto con momenti di cordoglio ma anche con la voglia di capire e di chiedere giustizia. Negli ultimi giorni si sono susseguiti incontri, fiaccolate e iniziative per sensibilizzare su temi come la sicurezza e la protezione dei minori. Le autorità locali hanno rafforzato i controlli e le misure preventive per tutelare i più giovani, considerati tra i soggetti più vulnerabili.

Il sindaco ha espresso vicinanza alla famiglia e ha garantito che le forze dell’ordine continueranno a seguire il caso con la massima serietà, senza lasciare nulla al caso. Sono stati aperti tavoli di confronto tra istituzioni e associazioni per sviluppare strategie efficaci contro la violenza e gli abusi. La tragedia di Celeste è diventata un campanello d’allarme per tutti, spingendo a un impegno più concreto sulla sicurezza sociale e la prevenzione del crimine giovanile.

Il caso ha acceso anche un dibattito a livello nazionale, riportando sotto i riflettori temi delicati e spesso trascurati. Le istituzioni restano vigili e convinte che solo con un lavoro collettivo e con il sostegno alle famiglie si possano evitare simili drammi. Le indagini proseguono e la comunità si prepara a fare i conti con un futuro segnato da questa dolorosa perdita.