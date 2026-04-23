Borsa di Tokyo in calo: Nikkei scende dello 0,75% per tensioni Medio Oriente e rialzo petrolio

Il prezzo del petrolio ha fatto un balzo improvviso, scatenando nervosismo a Tokyo. I timori per le tensioni in Medio Oriente si sono subito riflessi sui mercati asiatici. I principali indici giapponesi hanno chiuso in rosso, rovesciando una serie di giorni incerti ma senza grandi scossoni.

Il Nikkei 225 ha perso lo 0,75%, mentre il Topix ha ceduto lo 0,76%. Numeri che non lasciano dubbi: gli investitori preferiscono ora muoversi con cautela. L’incertezza geopolitica pesa come un’ombra, e il rialzo del greggio impone prudenza, frenando la voglia di rischiare.

Medio Oriente in fibrillazione: il petrolio vola e i mercati asiatici ne pagano il prezzo

Le tensioni nelle aree chiave del Medio Oriente, fondamentali per la produzione di petrolio, stanno complicando il quadro globale. L’aumento del prezzo del greggio nasce dai rischi concreti di interruzioni nelle forniture, alimentate da scontri e tensioni diplomatiche in corso. Questi fattori hanno spinto al rialzo i contratti sul petrolio nel mondo, con un impatto immediato sui listini azionari.

I mercati asiatici, e in particolare quello giapponese, sentono forte il peso del rincaro energetico. Le aziende esportatrici, già strette tra il rafforzamento dello yen e la domanda globale in rallentamento, devono ora fare i conti con costi più alti per le materie prime. Il risultato è una vendita diffusa di azioni e una contrazione degli scambi, soprattutto nel settore tecnologico e industriale. L’incertezza su un possibile allungarsi della crisi in Medio Oriente pesa sull’umore degli investitori, che temono ripercussioni sulla crescita regionale.

Nikkei e Topix: indici in calo nel clima di cautela degli investitori

I dati di ieri mostrano una giornata debole per gli indici di Tokyo. Il Nikkei 225 ha segnato un calo dello 0,75%, soprattutto per i titoli legati all’export e all’energia. Gli investitori hanno reagito alle previsioni macroeconomiche in peggioramento nel breve periodo. Il Topix, che dà una fotografia più completa del mercato azionario giapponese, ha perso lo 0,76%, leggermente di più.

All’interno degli indici, i settori manifatturiero e tecnologico hanno subito particolari pressioni. L’aumento dei costi energetici incide sui margini, spingendo a un ripensamento degli investimenti. Nel frattempo, le notizie sulle tensioni in Medio Oriente continuano a pesare sull’umore dei mercati. Anche i volumi di scambio sono calati rispetto alla media, segno di una maggiore prudenza.

La Borsa di Tokyo resta sensibile agli eventi internazionali che influenzano l’economia asiatica. Gli investitori sono pronti a muoversi rapidamente al minimo segnale di cambiamento nelle tensioni geopolitiche, con effetti immediati sugli indici e sulle strategie di portafoglio. La volatilità resta alta, con tutti gli occhi puntati sugli sviluppi in Medio Oriente, dove ogni nuova mossa può spingere ancora più in alto il prezzo del petrolio o cambiare gli equilibri regionali.