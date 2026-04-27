Fideuram cerca professionisti di valore: le figure chiave per il nuovo piano industriale di Intesa Sanpaolo

«La consulenza personalizzata non è più un optional, ma una necessità.» Parole di Fabio Cubelli, condirettore generale di Fideuram ISPB, che riassumono la strategia di Intesa Sanpaolo per il futuro. Nel nuovo piano industriale presentato a febbraio 2024, la banca milanese mette le carte in tavola: puntare con forza sulla rete di consulenti finanziari. In un mercato sempre più competitivo, la vera sfida è costruire rapporti duraturi con i clienti, offrendo soluzioni su misura. Ecco perché il gruppo ha scelto di investire in professionisti con competenze specifiche, pronti a fare la differenza.

La rete consulenziale al centro del piano industriale

Nel piano industriale di febbraio, Intesa Sanpaolo ha scelto di puntare sulla trasformazione digitale, sull’innovazione e soprattutto sulla qualità del servizio, dando un ruolo di primo piano alla rete dei consulenti finanziari. Non è solo un canale di vendita, ma un vero e proprio motore strategico. L’obiettivo è avere una presenza capillare fatta di professionisti pronti a rispondere con precisione e innovazione alle esigenze dei clienti.

Rafforzare la rete significa investire molto sulla formazione continua e sull’aggiornamento delle competenze, con programmi dedicati ai consulenti di Fideuram ISPB, la controllata chiave per la gestione patrimoniale del gruppo. Così si costruisce una rete pronta a interpretare e anticipare i cambiamenti del mercato, proteggendo e aumentando il valore per chi si affida alla banca.

In pratica, il piano punta a far crescere il capitale umano, selezionando e consolidando professionisti con solide competenze tecnico-finanziarie e buone doti relazionali.

I profili richiesti: più di semplici consulenti

Fabio Cubelli spiega che oggi il consulente finanziario non è solo chi dà consigli sugli investimenti. Serve un professionista a tutto tondo. Le competenze richieste vanno dall’analisi finanziaria approfondita alla capacità di capire bisogni complessi, fino alla gestione di portafogli diversificati in mercati che cambiano in fretta.

Il consulente ideale deve costruire un rapporto di fiducia duraturo, comunicare in modo chiaro e trasparente, e sapersi muovere con disinvoltura tra gli strumenti digitali, che integrano la consulenza tradizionale con soluzioni innovative. Questo mix di tecnica e relazioni è ormai indispensabile in un contesto fatto di normative nuove e scenari economici in continua evoluzione.

In più, la rete sta aprendo le porte a nuove figure specializzate in sostenibilità e investimenti ESG, un settore in grande crescita. Questi consulenti guideranno i clienti verso scelte di investimento sempre più attente all’impatto ambientale e sociale.

Come Intesa Sanpaolo punta sulla formazione e la crescita

Per realizzare il piano, Intesa Sanpaolo ha messo a punto una strategia che unisce reclutamento mirato, formazione specialistica e investimenti tecnologici. Il gruppo cerca giovani talenti e professionisti esperti, offrendo percorsi di carriera stimolanti e strumenti per migliorare competenze e risultati.

La formazione continua copre aggiornamenti normativi, tecniche di comunicazione avanzate, gestione dei rischi e trend di mercato. Sul fronte digitale, ci sono piattaforme integrate che aiutano a elaborare dati finanziari e a personalizzare le strategie per ogni cliente.

Un aspetto chiave è il coaching e il mentorship: consulenti senior affiancano i colleghi più giovani per trasmettere esperienza, consolidare metodi efficaci e mantenere uno standard uniforme su tutto il territorio.

L’obiettivo non è solo crescere in numero, ma costruire una rete solida e preparata, capace di affrontare le sfide del mercato e offrire servizi aggiornati e di qualità.

Cosa cambierà per il mercato e i clienti

Quando il rafforzamento della rete sarà a regime, i clienti potranno contare su un servizio più veloce e su misura. Una struttura consulenziale solida è più flessibile di fronte ai cambiamenti economici e finanziari, e riesce a offrire prospettive più ampie, basate su ascolto e fiducia.

L’aumento del personale e il miglioramento delle competenze rafforzeranno la posizione di Intesa Sanpaolo nel settore della gestione patrimoniale e della consulenza finanziaria in Italia. La banca si conferma punto di riferimento per clienti retail e istituzionali, con un’offerta che spazia dal risparmio gestito agli investimenti sostenibili.

Le nuove professionalità e la preparazione tecnica aiuteranno a gestire meglio anche i momenti di volatilità dei mercati, mantenendo alta la qualità del servizio. Così si potrà consolidare la clientela e conquistare nuove fette di mercato, in linea con gli obiettivi di crescita.

Queste mosse potrebbero segnare una svolta per il settore finanziario italiano, alzando gli standard della consulenza e rispondendo meglio alle esigenze degli investitori di oggi.