Alerion Clean Power acquisisce Sirio Rinnovabili e lancia il progetto eolico da 48,8 MW in Sicilia con investimento da 70 milioni

Il vento spinge forte lungo le coste siciliane. Alerion Clean Power ha appena acquisito Sirio Rinnovabili, mettendo in tasca i diritti sul progetto eolico di Vallelunga, quasi 49 megawatt di potenza pronta a trasformare il panorama energetico locale. Dietro c’è un investimento da 70 milioni di euro, che parla chiaro: si punta a consolidare la presenza nel settore delle rinnovabili. Non è solo un affare, ma un segnale concreto di crescita per l’energia pulita in Sicilia.

Vallelunga: un tassello chiave per le rinnovabili italiane

Il progetto di Vallelunga non è roba da poco. Nel panorama italiano, e soprattutto in Sicilia, una terra ricca di potenzialità per il vento e il sole, 48,8 MW fanno davvero la differenza. Quando sarà operativo, l’impianto contribuirà a produrre energia pulita, diminuendo la dipendenza dai combustibili fossili e riducendo le emissioni inquinanti sul territorio.

Servono circa 70 milioni per mettere tutto in piedi, una cifra che copre i costi delle infrastrutture e le procedure autorizzative e ambientali. In un momento in cui la transizione energetica è una priorità, Alerion dimostra di voler puntare con decisione sulle fonti verdi, seguendo la direzione tracciata dall’Europa.

La Sicilia, con il suo clima e le sue ore di vento costante, è un terreno ideale per un progetto di questo tipo. Vallelunga è stato scelto proprio per la sua buona esposizione ai venti mediterranei, che assicurano una produzione stabile e duratura nel tempo.

La mossa di Alerion: crescere puntando su progetti pronti all’azione

Dietro l’acquisizione di Sirio Rinnovabili e del progetto Vallelunga c’è una strategia chiara di Alerion Clean Power. L’azienda, attiva nello sviluppo e gestione di impianti rinnovabili in Italia e all’estero, vuole concentrarsi su progetti già avviati, pronti a partire senza lunghe attese.

Questo metodo permette ad Alerion di aumentare rapidamente la sua capacità produttiva e di immettere più energia verde nella rete nazionale. Il gruppo è specializzato soprattutto in eolico e solare, settori in cui ha maturato esperienza tecnica e gestionale, fondamentali per garantire efficienza e sostenibilità.

Acquisire progetti già in corso significa anche superare i classici intoppi legati a permessi e burocrazia. Con Vallelunga, Alerion si inserisce in uno sviluppo rapido, sostenibile e rispettoso delle norme ambientali, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione europei e italiani.

Questa operazione si aggiunge ad altre iniziative recenti, segnando un percorso di crescita stabile e sostenuto da investimenti importanti nella green economy.

Vallelunga e la Sicilia: benefici che vanno oltre l’energia

Il nuovo impianto eolico non porterà solo energia pulita. L’investimento da 70 milioni di euro creerà anche posti di lavoro durante la costruzione e la manutenzione, coinvolgendo imprese locali e dando slancio alle filiere del territorio.

In più, l’energia prodotta con il vento andrà a sostituire quella da fonti fossili, migliorando la qualità dell’aria e riducendo l’impatto ambientale nelle zone vicine. Il progetto potrà inoltre attrarre nuovi investimenti nel settore, rendendo la Sicilia sempre più un punto di riferimento per le rinnovabili.

Fondamentale sarà la collaborazione con le comunità locali e il rispetto delle normative ambientali. Sono previsti monitoraggi costanti e interventi per limitare eventuali effetti negativi su flora, fauna e paesaggio. Un approccio trasparente che aiuta a mantenere un buon rapporto con i cittadini e a ottenere le autorizzazioni necessarie.

In definitiva, il parco eolico Vallelunga conferma il ruolo chiave delle energie rinnovabili nella strategia di sviluppo sostenibile a livello regionale e nazionale. Un passo avanti per assicurare una produzione energetica stabile e a basso impatto, indispensabile per centrare gli obiettivi climatici fissati entro il 2030.