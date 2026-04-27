Bruce Springsteen prega per Trump dopo l’attentato: emozioni e musica ad Austin con la E Street Band

Ieri sera ad Austin, il palco ha preso fuoco con un ritorno carico di emozione. Bruce Springsteen, affiancato dalla sua E Street Band, è tornato a suonare per la prima volta dopo il terribile attentato che ha scosso Washington. Le immagini della sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca erano ancora fresche nella mente di tutti. In quel momento, la musica ha smesso di essere solo intrattenimento: è diventata uno strumento per raccontare, per elaborare, per resistere.

Concerto ad Austin, la serata tra ospiti e emozioni forti

Sul palco texano è arrivato anche Tom Morello, chitarrista e attivista noto per il suo stile unico. La sua presenza ha dato un’impronta nuova alla serata, mescolando le sonorità della E Street Band con la sua energia. Il pubblico, eterogeneo e partecipe, si è lasciato coinvolgere da un mix di brani storici e pezzi più recenti, alternati a momenti improvvisati che hanno reso la serata viva e spontanea.

La scaletta ha raccontato la lunga carriera di Springsteen, mentre le luci e le coreografie, semplici ma efficaci, hanno valorizzato l’atmosfera. Morello ha aggiunto quel tocco in più, sottolineando con la sua chitarra l’urgenza e la forza del messaggio che la musica stava portando.

Dopo l’attentato di Washington, la reazione di Springsteen sul palco

L’ombra della sparatoria di Washington ha pesato su tutta la serata. Quell’attacco durante la cena dei corrispondenti ha scosso il Paese e non poteva passare inosservato. Springsteen ha voluto dedicare un momento di preghiera per Donald Trump e per tutti i coinvolti, mostrando con parole semplici ma decise quanto fosse importante non dimenticare.

Il suo intervento ha trasformato il concerto in un appuntamento di solidarietà. La musica è diventata un modo per parlare di unità e di resistenza contro la violenza che minaccia la democrazia. Bruce ha invitato il pubblico a restare unito, a non lasciarsi dividere.

I brani scelti e la partecipazione di Morello hanno rafforzato questo messaggio, creando un ponte tra arte e attualità, tra spettacolo e impegno civile. La serata ha trovato un equilibrio delicato: da una parte la voglia di ripartire, dall’altra la consapevolezza di una ferita ancora aperta.

A Austin, dunque, Springsteen ha offerto più di un concerto. Ha consegnato un messaggio di speranza e di forza, confermando che la cultura può essere una guida nei momenti più difficili.