Italia in testa agli ETF: 77% degli asset di Scalable Capital investiti in fondi indicizzati

Nel 2024, il 77% degli investimenti retail in Italia finisce negli ETF, soprattutto nei fondi indicizzati. Un dato che sorprende, ma racconta una svolta netta nel modo di investire degli italiani. Scalable Capital, tra i principali gestori digitali in Europa, conferma questa tendenza con numeri precisi: il Belpaese guida la corsa agli investimenti passivi, lasciando indietro molte altre nazioni europee. Un segnale chiaro, che parla di un cambiamento profondo nelle abitudini finanziarie degli investitori privati.

Italia, campione europeo nell’adozione degli ETF

Nel mercato italiano degli investimenti retail, gli ETF hanno conquistato terreno come mai prima d’ora. Il 77% degli asset gestiti da investitori privati è oggi allocato in fondi indicizzati, secondo l’ultimo report di Scalable Capital. Una percentuale che lascia indietro la media europea, più bassa, e che riflette una netta preferenza degli italiani per strumenti semplici, a basso costo e facilmente diversificabili.

Dietro questo successo c’è una domanda crescente di trasparenza e flessibilità. Famiglie e risparmiatori singoli puntano sempre più sulla facilità e sulla liquidità degli ETF, preferendoli ai tradizionali fondi comuni gestiti attivamente. In un momento in cui i mercati sono incerti e l’inflazione non dà tregua, gli ETF si rivelano un modo più efficace per diversificare, contenere le spese e tenere sotto controllo il proprio portafoglio.

Non va sottovalutato nemmeno il ruolo delle piattaforme digitali italiane, come Scalable Capital, che hanno investito molto nell’educazione finanziaria, rendendo l’accesso agli ETF semplice e comprensibile. Questa combinazione di fattori ha spinto l’Italia ai vertici della classifica europea.

Europa a confronto: l’Italia avanti, gli altri paesi inseguono

In Europa la crescita degli ETF è un fenomeno diffuso, ma con grandi differenze tra paesi. Germania, Francia e Regno Unito mostrano percentuali di asset retail in fondi indicizzati tra il 40 e il 60%, ben lontane dal 77% italiano. Dietro queste cifre ci sono diverse abitudini finanziarie e la presenza di altri strumenti più radicati nei mercati locali.

Nei Paesi nordici, per esempio, la tradizione di investire direttamente in azioni e obbligazioni resta forte, con meno spazio agli strumenti indicizzati. Anche il ruolo delle banche e dei consulenti finanziari pesa molto: in certi mercati la gestione attiva è ancora la regola, sostenuta da reti consolidate di distribuzione.

Questi dati mostrano come non sia solo una questione di mercato finanziario, ma anche di cultura e di strumenti digitali a disposizione. L’Italia sta beneficiando di un mix vincente tra innovazione tecnologica e cambiamento culturale nella gestione del risparmio, un passo avanti rispetto a molti altri paesi europei.

Scalable Capital, il motore dietro la crescita degli ETF in Italia

Scalable Capital si conferma protagonista nel promuovere gli ETF nel nostro paese. La società tedesca, specializzata nella gestione digitale del risparmio, ha moltiplicato negli ultimi anni gli sforzi per informare e formare gli investitori retail, semplificando l’accesso a portafogli costruiti solo con fondi indicizzati.

Grazie a una piattaforma semplice da usare e a soluzioni di investimento automatizzate, Scalable Capital ha aperto la strada a molti nuovi risparmiatori, abbattendo le barriere di costo e complessità. Trasparenza sulle commissioni e portafogli personalizzati in base al rischio sono altri punti chiave che hanno fatto breccia nel pubblico.

La società ha stretto anche partnership con banche e istituzioni finanziarie italiane, accelerando così la diffusione degli ETF su larga scala. I dati parlano chiaro: la domanda di ETF in Italia cresce senza sosta, spinta da una maggiore consapevolezza degli investitori e da un contesto economico che richiede soluzioni di risparmio più agili ed efficaci.

In un quadro globale che vede gli ETF protagonisti della gestione patrimoniale con tassi di crescita a doppia cifra, la presenza di operatori come Scalable Capital aiuta gli italiani a cogliere al volo queste nuove opportunità.