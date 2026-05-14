Franciacorta in Fiore 2026 a Bornato: il borgo si trasforma in un incantevole giardino diffuso dal 15 al 17 maggio

Quando la primavera arriva in Lombardia, Bornato si veste di mille colori e profumi. Dal 15 al 17 maggio 2026, il piccolo borgo antico ospita la 27esima edizione di Franciacorta in Fiore. Non si tratta di una semplice mostra di fiori: tra le mura di castelli secolari e le rose appena colte, si intrecciano natura, storia e tradizione. Camminando tra corti e cascine, l’atmosfera diventa quasi magica. Qui i fiori non sono solo decorazioni, ma parte di un racconto più ampio, che coinvolge tutti i sensi. E poi c’è il vino Franciacorta, che aggiunge un tocco di sapore a questa festa che celebra il territorio in ogni sua sfumatura.

Il Castello Orlando: il cuore dell’evento

Al centro di Franciacorta in Fiore batte il Castello Orlando, circondato dai vigneti tipici della zona. Nei tre giorni della manifestazione, il castello si anima con installazioni floreali che trasformano ogni angolo in un set suggestivo. I visitatori possono partecipare a visite guidate dove storia e natura si intrecciano, accompagnate da degustazioni delle bollicine più famose del territorio. La combinazione di visita e assaggio rende l’esperienza unica, perfetta per chi vuole scoprire la Franciacorta in modo autentico e coinvolgente. L’ingresso si può acquistare anche in formula combinata, unendo mostra floreale e visita guidata con degustazione, per un percorso completo tra storia e sapori.

Ma il fascino non resta chiuso tra le mura del castello: tutto il borgo di Bornato diventa un museo a cielo aperto. La manifestazione si snoda tra cortili e antiche cascine, da Palazzo Ambrosini all’Antica Pieve di San Bartolomeo, creando un’esperienza diffusa dove fiori e arte si mescolano. L’architettura dei palazzi storici fa da cornice a sculture vegetali, installazioni artistiche e laboratori di artigianato. Non si tratta di una semplice esposizione, ma di un percorso immersivo che racconta storie legate al territorio e alla sua identità.

Un programma ricco: laboratori green, silent disco e tradizioni medievali

L’edizione 2026 propone un calendario variegato, che unisce botanica, divertimento e tradizione. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono i laboratori con influencer del mondo green, come Le Grassocce di Osky e Le Georgiche. Questi esperti guideranno attività pratiche e passeggiate per chi vuole scoprire come prendersi cura delle piante e immergersi nella natura.

Venerdì sera torna la Silent Flower Party 4.0, ormai un classico della manifestazione. Nei vigneti vicino al ristorante La Dama Bianca, la silent disco regala un’esperienza sonora unica grazie alle cuffie wireless. Musica e luci si fondono con il paesaggio notturno, creando un’atmosfera magica che cattura lo spirito della Franciacorta.

Nel fossato del castello si rinnova anche il Palio della Rosa di Franciacorta, accompagnato da un mercato medievale dove si possono ammirare arti e mestieri antichi. Arcieri, dimostrazioni di lavorazioni artigianali e incontri con maestri del passato riportano i visitatori indietro nel tempo, trasformando Bornato in un borgo fuori dal quotidiano.

Non mancano poi laboratori tematici per tutte le età: dalla conoscenza delle api all’uncinetto floreale, dai profumi botanici ad attività per i bambini. Le degustazioni mettono in luce prodotti tipici come miele, agrumi, rose e olio extravergine d’oliva, per un’immersione completa nei sapori della Franciacorta. Lo spazio food truck in Piazza Don Piero Verzeletti resta aperto fino a sera, accompagnando il pubblico tra concerti e spettacoli teatrali che arricchiscono il programma.

Date, biglietti e informazioni pratiche

Franciacorta in Fiore si svolge da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026 nel borgo antico di Bornato, frazione di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. L’evento apre al mattino, dalle 9 o dalle 11, e prosegue fino a tarda sera, con l’area food attiva fino alle 22:30.

La mostra mercato florovivaistica resta aperta per tutta la durata della manifestazione, affiancata da numerosi appuntamenti culturali ed esperienze speciali. Alcune attività sono gratuite, altre richiedono prenotazione o biglietto. In particolare, per la Silent Flower Party e le visite guidate con degustazioni al Castello Orlando è consigliabile prenotare in anticipo sul sito ufficiale.

Così si evitano code e si garantisce l’ingresso agli eventi più richiesti. L’edizione 2026 punta a offrire un’esperienza ricca e diversificata, dove natura e cultura si intrecciano, dando valore a un territorio unico e lontano dalle tradizionali fiere più note.