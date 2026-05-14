Mother Mary delude le aspettative: il film horror-showbiz che non convince

“Mother Mary” si presenta come un incrocio insolito tra horror e backstage dello spettacolo. L’idea, sulla carta, promette brividi e curiosità: uno sguardo dietro le quinte, condito da elementi soprannaturali e un trauma psicologico profondo. Ma il film si perde presto in un labirinto di ambizioni troppo grandi per la sua stessa struttura. La tensione sfuma, i fili narrativi si allentano, e chi guarda resta sospeso, senza una vera direzione. Bruno Barbieri, noto per il suo giudizio tagliente, non ha esitato a liquidarlo come un “bel mappazzone”. Una bocciatura che, più di mille parole, racconta il fallimento di un progetto che avrebbe potuto essere molto di più.

Showbiz e horror: un matrimonio difficile

Il cuore di “Mother Mary” è proprio il tentativo di incrociare due realtà complesse: il mondo glamour e spesso ossessivo dello spettacolo e l’horror, fatto di paura e incubi interiori. Un’idea ambiziosa, ma che nella pratica fatica a trovare un equilibrio. La trama si muove a sprazzi, alternando momenti inquietanti senza un vero filo conduttore, mentre il racconto dello showbiz resta spesso piatto, pieno di stereotipi e poco approfondito.

Il film prova a scavare dietro le quinte della televisione, mettendo in luce dinamiche di potere e fragilità umane. Però gli eventi si susseguono in modo forzato, i personaggi non trovano spessore e molte situazioni sembrano cliché già visti, senza quel mordente che fa riflettere o emozionare. Il risultato è un insieme di pezzi scollegati, più che una storia coerente.

Regia e personaggi: un’occasione sprecata

Un altro punto debole di “Mother Mary” sta nella regia e nella costruzione dei personaggi. Se la sceneggiatura traballa, la messa in scena sembra arrancare, senza riuscire a trovare un ritmo convincente. L’atmosfera, a tratti rarefatta, non riesce a trasmettere quell’angoscia o quel coinvolgimento emotivo che ci si aspetterebbe da un horror di questo tipo.

Gli attori, anche se di buon livello, sono frenati da un copione che non li lascia brillare. I conflitti interiori e il trauma restano sulla superficie, senza essere approfonditi. Alcuni dialoghi suonano innaturali, quasi costruiti a tavolino, segno che il lavoro sullo sviluppo dei personaggi e sulle loro relazioni avrebbe potuto essere più curato.

Critica e pubblico: aspettative tradite nel 2024

In un anno ricco di uscite cinematografiche, “Mother Mary” non è riuscito a catturare l’attenzione come sperato. Le critiche più diffuse sottolineano proprio la mancanza di coerenza e la discontinuità nel tono, elementi che allontanano lo spettatore invece di coinvolgerlo.

Gli appassionati dell’horror, in particolare, hanno mostrato delusione per un approccio poco incisivo e originale. Anche la parte legata al mondo dello spettacolo, che di solito regala spunti interessanti, qui resta debole e poco incisiva. In un panorama competitivo come quello del 2024, i limiti narrativi e registi emergono con chiarezza.

In definitiva, “Mother Mary” è la dimostrazione che un’idea promettente, se non sviluppata con cura e coerenza, rischia di diventare un prodotto confuso e poco memorabile. Resta però aperto il dibattito sul rapporto tra trauma psicologico, spettacolo e paura, il vero cuore della storia, mentre il film prova a lanciare una sfida su quanto sia difficile mescolare due generi così diversi senza perdere la strada.