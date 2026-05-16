Wall Street affonda: Dow Jones cede lo 0,94% tra calo tech e rendimenti Treasury in crescita

Wall Street ha chiuso in rosso, segnando una giornata complicata per gli investitori. I titoli tecnologici, una volta motore della crescita, hanno subito le perdite più pesanti. Sullo sfondo, la recente stretta tra Donald Trump e Xi Jinping ha lasciato molti con il fiato sospeso. Nel frattempo, i rendimenti dei titoli di Stato americani sono risaliti, alimentando un clima di incertezza che per ora non dà tregua ai mercati. Nessun segnale di ripresa all’orizzonte, almeno nel breve periodo.

Tecnologia sotto pressione: il Nasdaq affonda

Le azioni tech hanno accusato una battuta d’arresto evidente, con il Nasdaq che ha fatto peggio degli altri indici principali. Giganti come Nvidia, Intel, AMD e Micron Technology hanno perso terreno in modo consistente. Da tempo questi titoli sono sotto osservazione per la crescita più lenta e le tensioni internazionali, ma oggi la reazione è stata più netta.

Il calo riflette anche il timore di nuove restrizioni commerciali e normative, legate al confronto serrato tra USA e Cina. Il settore dei semiconduttori, in particolare, sembra in prima linea, con il rischio di nuovi dazi e limiti alle esportazioni. Gli investitori hanno preferito ridurre l’esposizione al rischio, spostandosi su asset più sicuri.

Rendimenti dei Treasury in aumento: cresce l’incertezza

L’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato americani ha spinto molti a cercare rifugio in investimenti meno rischiosi, mettendo sotto pressione le azioni più volatili. Rendimenti in crescita spesso segnalano aspettative di inflazione più alte o una stretta monetaria in arrivo, fattori che pesano sul mercato azionario.

Con il costo del denaro che sale, gli investimenti più rischiosi o legati a prospettive di crescita finanziate dal credito diventano meno appetibili. Così il mercato obbligazionario si conferma come porto sicuro, sottraendo capitali alla Borsa. Tra tensioni internazionali e condizioni economiche interne in evoluzione, le contrattazioni restano nervose e caute.

Cosa aspettarsi: tra rischi e possibili opportunità

L’incontro tra Trump e Xi ha messo in evidenza quanto la politica possa spostare rapidamente gli equilibri di mercato. Per chi investe, questo momento richiede prudenza e una valutazione attenta dei rischi geopolitici e finanziari. Le oscillazioni in corso mostrano come i fattori esterni influenzino senza sosta domanda e offerta.

Nonostante il clima incerto, alcuni esperti vedono nelle correzioni attuali possibili occasioni per entrare sul mercato, soprattutto se dovessero migliorare le relazioni commerciali tra le due potenze. Ma la strada verso una stabilità duratura è ancora lunga e dipenderà dagli sviluppi politici ed economici che si susseguiranno nel corso del 2024.