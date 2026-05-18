Petrolio oltre 110 dollari al barile: tensioni USA-Iran e attacco agli Emirati accendono il mercato

Il petrolio ha oltrepassato i 110 dollari al barile, un prezzo che mancava da anni. Dietro questa impennata, tensioni palpabili tra Stati Uniti e Iran. Ma non è tutto: un attacco negli Emirati Arabi Uniti ha acceso un nuovo allarme nella regione. I mercati reagiscono con nervosismo, mentre governi e operatori cercano di valutare il rischio. L’instabilità sembra tornata a dominare un settore che si credeva più stabile.

Usa e Iran, una crisi che fa tremare il petrolio

Il rapporto tra Washington e Teheran peggiora giorno dopo giorno, con effetti immediati sul mercato energetico globale. Le accuse reciproche di azioni ostili si sono moltiplicate nelle ultime settimane, alimentando una spirale di tensione. Il presidente americano ha ribadito con fermezza la volontà di mantenere il controllo strategico in Medio Oriente, provocando la reazione dura delle autorità iraniane, che hanno minacciato di bloccare le rotte di transito del petrolio.

Al centro della scena c’è lo Stretto di Hormuz, passaggio cruciale per circa un quinto del petrolio mondiale. Qui si sono intensificate manovre militari che rendono la situazione ancora più delicata. Incidenti e interferenze iraniane nelle rotte navali hanno fatto crescere il timore di una possibile interruzione prolungata delle esportazioni, un rischio che pesa come un macigno sui prezzi del greggio.

L’attacco negli Emirati, un colpo alla stabilità del Golfo

A peggiorare il quadro, un attacco recente ha colpito le infrastrutture petrolifere degli Emirati Arabi Uniti, un attore fondamentale nell’export energetico del Golfo. Ancora non chiara la matrice dell’azione, ma il colpo ha immediatamente allarmato autorità locali e comunità internazionale. Questo episodio ha messo in evidenza quanto sia fragile la stabilità di una delle regioni chiave per il petrolio mondiale.

Le conseguenze non si sono fatte attendere: il prezzo del greggio è schizzato verso l’alto, mentre diversi paesi occidentali hanno chiesto una presenza più forte, sia in mare sia in cielo, per proteggere le rotte e le infrastrutture energetiche. L’attacco ha anche scatenato un fitto scambio diplomatico, con richieste di chiarimento rivolte a più potenze internazionali. La situazione resta fluida, alimentando un clima di incertezza che non accenna a placarsi.

Mercati in tensione e mosse strategiche degli attori principali

La miscela di questi fattori ha creato un clima di forte instabilità sui mercati finanziari e petroliferi. Il prezzo del greggio è molto volatile, condizionato non solo dagli sviluppi in Medio Oriente ma anche dalle risposte politiche dei grandi consumatori. Investitori e compagnie del settore seguono ogni segnale, consapevoli che un cambiamento improvviso può avere ripercussioni economiche pesanti.

Gli Stati Uniti hanno rafforzato le operazioni navali nello Stretto di Hormuz per garantire la libera navigazione e prevenire un possibile blocco. Nel frattempo, le alleanze internazionali cercano di bilanciare la pressione diplomatica su Teheran con il sostegno ai paesi del Golfo. Sul fronte della sicurezza, cresce l’attenzione alle infrastrutture energetiche per evitare nuovi attacchi come quello negli Emirati.

Tutto lascia pensare a una fase di tensioni prolungate, con effetti che vanno ben oltre i mercati energetici, toccando equilibri geopolitici più ampi. Il prezzo del petrolio resta un termometro fedele delle dinamiche in atto, un segnale concreto delle ripercussioni di scelte politiche e mosse militari sulle forniture globali.