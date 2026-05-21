Eni CCUS Holding potenzia finanziamenti per espandere la piattaforma Carbon Capture & Storage con GIP e BlackRock

Eni ha appena stretto un accordo più robusto con Global Infrastructure Partners , la società di investimento collegata a BlackRock. Insieme, sono i pilastri di Eni CCUS Holding, la realtà che si occupa di cattura e stoccaggio della CO2 in Italia. Non si tratta solo di un’intesa finanziaria, ma di un passo decisivo verso la decarbonizzazione industriale del Paese. Dietro questa mossa, che può sembrare tecnica, c’è molto di più: un segnale chiaro che l’Italia punta a rafforzare la sua strategia energetica, con effetti concreti sull’economia e sull’ambiente. Eni, insomma, non sta rallentando la sua corsa contro il cambiamento climatico.

Eni CCUS Holding: il motore dietro la sfida verde

Eni CCUS Holding è nata con un obiettivo chiaro: sviluppare e gestire progetti per catturare e stoccare la CO2 prodotta da impianti industriali ed energetici, immagazzinandola in formazioni geologiche sotterranee sicure. Questo è uno dei tasselli fondamentali del piano di Eni per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, una sfida non da poco. La partnership con GIP, che porta con sé un bagaglio di esperienza nella gestione di infrastrutture complesse e una solida capacità finanziaria, serve a dare slancio a queste iniziative, rendendole più rapide e su larga scala.

Il coinvolgimento di GIP, attivo nel settore delle infrastrutture energetiche, apre la strada a un modello replicabile anche fuori dall’Italia. È un esempio concreto di come il capitale privato possa affiancare le grandi multinazionali petrolifere in questa fase di transizione. Eni CCUS Holding punta a finanziare progetti CCS che coprano diverse industrie, dal chimico all’energetico fino all’industria pesante, con l’obiettivo di mettere in campo soluzioni tecnologiche a basso impatto ambientale pronte all’uso.

Più fondi per accelerare i cantieri e ampliare la rete CCS

La novità più recente riguarda l’ingresso di nuovi capitali in Eni CCUS Holding, una mossa che permette di ampliare il portafoglio di progetti e di rafforzare la capacità operativa in Italia. Con risorse più consistenti, la società può realizzare infrastrutture chiave per catturare e stoccare la CO2, integrando tecnologie all’avanguardia e garantendo elevati standard di sicurezza. Inoltre, distribuire il rischio finanziario su più soggetti rende l’intero sistema più solido.

Questo aumento di fondi rende l’operazione più attraente anche per altri investitori istituzionali e partner industriali, creando un effetto domino positivo per chiunque lavori alla decarbonizzazione. Nei prossimi mesi sono in programma cantieri, monitoraggi di nuovi siti di stoccaggio e la costruzione di infrastrutture per il trasporto della CO2. Si stanno sviluppando anche progetti pilota per dimostrare sul campo l’efficacia e la scalabilità delle tecnologie CCS.

L’impatto si farà sentire anche sul territorio, in regioni come Lombardia ed Emilia Romagna, dove si trovano gli impianti più grandi e le aree geologiche più adatte allo stoccaggio. Il rafforzamento del sostegno finanziario può così consolidare il legame tra innovazione e sviluppo locale, aprendo la strada a una nuova fase industriale sostenibile.

Cattura e stoccaggio: un tassello chiave nella strategia ambientale italiana

La tecnologia CCS è oggi tra le soluzioni più promettenti per ridurre le emissioni industriali, soprattutto dove elettrificare tutto o passare alle rinnovabili è complicato o troppo costoso. In Italia, il potenziale riguarda soprattutto il settore chimico, energetico e metallurgico. Eni CCUS Holding vuole costruire un network tecnologico e impiantistico capace di integrarsi con le infrastrutture esistenti e di dare un contributo concreto alla decarbonizzazione nazionale.

Le normative europee e italiane spingono verso obiettivi sempre più ambiziosi per tagliare le emissioni, e i fondi del recovery fund mettono a disposizione risorse importanti per il green deal. In questo scenario, la collaborazione tra pubblico e privato è la chiave per costruire il futuro della sostenibilità energetica. Grazie al ruolo di Eni e al supporto di investitori internazionali come GIP, ci sono le competenze e i capitali necessari per progetti a lungo termine che aumentino la quantità di CO2 catturata e messa in sicurezza.

Non manca poi l’attenzione alle comunità, all’ambiente e alla sicurezza. Sono stati adottati protocolli rigorosi per il monitoraggio continuo dei siti di stoccaggio, per evitare rischi e guadagnare la fiducia della popolazione, spesso scettica verso le tecnologie CCS. La trasparenza nella gestione degli impianti è fondamentale in questa fase.

L’allargamento delle risorse finanziarie di Eni CCUS Holding insieme a GIP segna un passo concreto verso un sistema CCS stabile e competitivo, capace di spingere l’Italia verso un’industria carbon neutral senza rinunciare a produttività e innovazione.