Sagrada Família: Papa Leone XIV inaugura la Torre di Gesù Cristo nel centenario di Gaudí

Il 10 giugno 2026, Barcellona si fermerà per un evento senza precedenti. Papa Leone XIV varcherà le porte della Sagrada Família, proprio nel giorno che segna il centenario della scomparsa di Antoni Gaudí. Ma non sarà una semplice visita papale: quel giorno verrà inaugurata la Torre di Gesù Cristo, destinata a trasformare la basilica nella chiesa più alta del pianeta. Migliaia di persone, tra fedeli, autorità e curiosi da ogni angolo del mondo, si raduneranno per assistere a un capitolo nuovo e decisivo nella storia di uno dei monumenti più celebri al mondo.

Messa solenne e benedizione: il programma del 10 giugno

La giornata si annuncia intensa e ben organizzata. Circa 8.000 persone saranno presenti, divise tra l’interno della basilica e due maxischermi all’esterno. Dentro, 4.000 fedeli assisteranno alla messa celebrata da Papa Leone XIV, con 1.000 posti riservati ai residenti delle parrocchie di Barcellona, a dimostrazione di un’attenzione particolare verso la comunità locale. Altri 4.000 seguiranno la cerimonia all’aperto, con traduzione simultanea e immagini trasmesse sugli schermi giganti.

Il comitato organizzatore ha distribuito in totale 3.200 inviti tra i residenti, coinvolgendo sia chi entrerà nella basilica sia chi resterà fuori. La presenza di figure politiche e religiose di alto livello sottolinea l’importanza dell’evento: confermata la partecipazione del re di Spagna Felipe VI, del Primo Ministro Pedro Sánchez e del Presidente della Generalitat Salvador Illa, insieme a numerosi cardinali e vescovi spagnoli e stranieri. Chi non potrà essere a Barcellona avrà comunque la possibilità di seguire la cerimonia in streaming, grazie a una diretta internazionale.

A illustrare i dettagli dell’evento sono stati Xavier Martínez, direttore del Comitato per la costruzione della Sagrada Família, e l’architetto capo Jordi Faulí. Entrambi si sono presentati alla base della nuova Torre di Gesù Cristo, tra gli archi della crociera, regalando un momento di forte connessione tra storia, fede e architettura.

La giornata si articolerà in due momenti principali: la messa all’interno della basilica, dedicata a ricordare Gaudí e il suo immenso contributo artistico e spirituale, e la benedizione da parte del Papa della nuova Torre, ultimata quest’anno e alta 172,5 metri, che supera la cattedrale di Ulm in Germania diventando così l’edificio religioso più alto al mondo.

La serata si chiuderà con uno spettacolo di luci e colori pensato per esaltare la maestosità del tempio e celebrare, nel modo più suggestivo, la storia e il presente della Sagrada Família.

La nuova Torre cambia il volto della Sagrada Família

Con i suoi 172,5 metri, la Torre di Gesù Cristo segna la fine di un lungo cammino iniziato più di cento anni fa. La Sagrada Família, icona di Barcellona e capolavoro di Gaudí, supera così la cattedrale di Ulm, che deteneva finora il primato. La torre si innalza al centro della basilica, diventando un’opera d’arte a sé stante, che unisce la spiritualità cristiana all’ingegno dell’architettura moderna.

Non si tratta solo di un record di altezza. Il completamento della Torre è il coronamento di un sogno rimasto a lungo sospeso, soprattutto dopo la morte improvvisa di Gaudí nel 1926. Questo conferisce all’opera un valore simbolico profondo: la Sagrada Família non è più solo un luogo di culto, ma una testimonianza viva della determinazione e della visione dell’architetto.

Dal punto di vista tecnico, la Torre ha imposto sfide importanti, superate grazie all’uso di materiali all’avanguardia e tecnologie moderne. Le superfici sono ricche di dettagli simbolici, ognuno dei quali richiama aspetti della vita e dell’opera di Gesù Cristo. La luce naturale entra da finestre studiate appositamente, accentuando la verticalità e la suggestione mistica dell’edificio.

La costruzione ha richiesto anni di lavoro accurato, con squadre di esperti impegnate a rispettare lo stile originale senza tradire il progetto incompiuto. La Torre non è solo la più alta, ma si integra perfettamente con il resto della basilica, mantenendo l’armonia che ha reso la Sagrada Família famosa in tutto il mondo.

10 giugno 2026: centenario di Gaudí e prima visita papale a Barcellona dopo 15 anni

Il 10 giugno 2026 ha un doppio valore storico. Esattamente cento anni prima, Antoni Gaudí moriva dopo essere stato investito mentre attraversava la Gran Via di Barcellona. Aveva 73 anni. La sua scomparsa rappresentò un duro colpo per il mondo dell’arte e dell’architettura, lasciando incompiuto un capolavoro che oggi si svela nella sua forma definitiva.

Quella stessa data unisce memoria personale e evento globale. La benedizione della Torre di Gesù Cristo diventa un omaggio alla visione di Gaudí e al suo impegno nel creare un tempio che raccontasse le radici spirituali della città e del paese.

Non è un evento locale: è la prima volta in 15 anni che un Papa visita Barcellona. L’ultima volta era stato Benedetto XVI, nel 2010, quando consacrò la Sagrada Família. La ricorrenza si preannuncia quindi eccezionale, pronta a portare un’ondata di visitatori e a segnare una svolta nella storia della basilica.

I numeri del passato dicono cosa aspettarsi: dopo la visita di Benedetto XVI, i mesi successivi videro un aumento del 38% di visitatori, un segnale di quanto la presenza papale sappia attirare attenzione a livello mondiale.

Questo doppio anniversario fa da sfondo a un pomeriggio di grande importanza civile e religiosa. L’evento rafforza il legame di Barcellona con la sua identità culturale e spirituale, consolidando il ruolo della Sagrada Família tra i luoghi più importanti della cristianità e del turismo internazionale.