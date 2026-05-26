Risparmio gestito 2026: fondi aperti raccolgono 2,09 miliardi nel primo trimestre con boom di monetari e obbligazionari

Quasi 2,1 miliardi di euro: è la cifra che i fondi aperti hanno raccolto nel primo trimestre del 2026. Un risultato che, in tempi di mercati incerti, parla chiaro. A trainare questa crescita sono stati soprattutto i fondi monetari e obbligazionari, scelte che riflettono una prudenza crescente tra gli investitori. Il patrimonio complessivo gestito si è mantenuto stabile, intorno ai 2.582 miliardi di euro, ma dietro la solidità dei numeri si cela una realtà più complessa. Azioni e investimenti più rischiosi restano sotto osservazione, mentre molti preferiscono rimanere su posizioni più caute.

Raccolta netta in crescita: il primo trimestre 2026

Nel corso dei primi mesi dell’anno, i fondi aperti hanno attirato liquidità per 2,09 miliardi di euro, segnando un aumento netto rispetto ai trimestri precedenti. È un chiaro segnale di fiducia verso questi prodotti. A guidare la corsa sono stati i fondi monetari e obbligazionari. I primi, con il loro profilo di rischio contenuto e la facilità di accesso ai capitali, hanno fatto da rifugio per chi cerca stabilità in un periodo ancora incerto. I fondi obbligazionari, invece, hanno beneficiato di tassi in movimento e prospettive di rendimento più allettanti rispetto ad altre categorie.

C’è stato anche un certo interesse per i fondi bilanciati, ma le sottoscrizioni sono rimaste dietro rispetto ai comparti più cauti. Gli addetti ai lavori notano come, in momenti di mercato turbolento o con tensioni geopolitiche, la voglia di soluzioni meno mosse sia decisamente più forte.

Mercati in altalena, patrimonio gestito stabile ma sotto pressione

Nonostante la buona raccolta, il patrimonio totale dei fondi aperti a fine marzo si è fermato a 2.582 miliardi di euro, un dato che risente della fase complicata dei mercati. I cali degli indici azionari e l’alta volatilità hanno frenato la crescita complessiva. Le oscillazioni dei prezzi degli asset hanno inciso sul valore dei portafogli, portando a qualche flessione o rallentamento in vari segmenti.

In particolare, i mercati azionari restano sotto pressione a causa di diversi fattori: tensioni commerciali internazionali e i rialzi dei tassi da parte delle banche centrali rendono l’ambiente difficile per chi punta su investimenti più rischiosi o speculativi. Al contrario, i fondi obbligazionari e monetari, grazie anche all’afflusso di nuovi capitali e a una minore esposizione alla volatilità, hanno contribuito a tenere in piedi il patrimonio complessivo. Insomma, la crescita del patrimonio è stata contenuta, ma la capacità dei fondi di attrarre denaro ha aiutato a compensare gli effetti negativi del mercato.

Investitori cauti: cosa aspettarsi per il 2026

I dati del primo trimestre mostrano chiaramente una preferenza per strumenti meno rischiosi. I fondi monetari sono stati particolarmente richiesti, soprattutto da istituzionali e risparmiatori con orizzonti temporali brevi. Questo indica una prudenza crescente sul futuro dei mercati, che spinge verso investimenti più sicuri. Allo stesso tempo, l’interesse per i fondi obbligazionari suggerisce la volontà di mantenere una quota d’investimento che offra un rendimento stabile, anche in un contesto di tassi alti.

Le previsioni per i mesi a venire puntano a un consolidamento di questa tendenza: la domanda per fondi difensivi e bilanciati potrebbe restare elevata. L’andamento dei mercati azionari, influenzato da fattori macroeconomici e geopolitici, sarà decisivo nel guidare le scelte degli investitori verso prodotti meno rischiosi. Gli operatori del settore continueranno a tenere d’occhio i segnali dall’economia reale e dalle decisioni delle autorità monetarie per calibrare le strategie di raccolta e gestione.

In sintesi, il settore dei fondi aperti resta un termometro affidabile della fiducia degli investitori, capace di assorbire colpi e oscillazioni pur mantenendo un patrimonio alto e una raccolta netta positiva. Il risultato del primo trimestre 2026 sottolinea quanto questa forma di investimento continui a giocare un ruolo centrale nel panorama finanziario.