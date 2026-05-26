Offerte lampo Wizz Air: sconti fino al 15% su voli estivi, solo fino al 26 maggio!

Il conto alla rovescia è iniziato: Wizz Air taglia i prezzi fino al 15%, ma solo fino alla mezzanotte del 26 maggio 2026. Un’occasione rara, quasi un regalo per chi sogna l’estate senza svuotare il portafoglio. I biglietti, andata e ritorno, coprono viaggi dal 1° giugno al 9 luglio, perfetti per chi vuole una pausa breve o una fuga più lunga. Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Napoli sono le basi di partenza più gettonate. Il tempo stringe.

Milano Malpensa-Alicante: mare, cultura e prezzi da non credere

Da Milano Malpensa si vola ad Alicante a meno di 32 euro, un’occasione ghiotta per giugno 2026. Alicante è una città spagnola che sa come conquistare: spiagge ampie e sabbiose, come la Playa del Postiguet, a due passi dal centro, con acque tranquille e sabbia chiara, perfetta per chi vuole mare senza allontanarsi dalla città. Chi cerca qualcosa di più tranquillo può puntare sulla Playa de San Juan, frequentata dai locali, oppure spingersi a El Campello, poco più a nord, dove l’atmosfera è più rilassata e autentica.

La vita ad Alicante non si spegne con il tramonto. Il Barrio de Santa Cruz si anima con bar e tapas, un posto dove passare la serata immersi nei sapori locali. Il castello di Santa Bárbara, invece, regala panorami spettacolari sulla baia, soprattutto al tramonto, quando il cielo tinge il mare di colori caldi. Per chi ama i mercati, il Mercado Central è una tappa obbligata: frutta fresca, prodotti tipici e un’atmosfera vibrante. A fine giugno, poi, ci sono le Hogueras de San Juan, una festa tradizionale che attira visitatori con spettacoli e fuochi d’artificio, un vero tuffo nella cultura spagnola.

Roma Fiumicino-Cefalonia: natura e spiagge da sogno a portata di mano

Partire da Roma Fiumicino per Cefalonia costa meno di 32 euro, un’occasione per scoprire una delle isole greche più belle del Mediterraneo. Spiagge da cartolina, con ghiaia bianca e acque turchesi che cambiano sfumatura al cambiare della luce. La spiaggia di Myrtos è la più famosa, incastonata tra scogliere, con un panorama che lascia senza fiato e acque limpide che hanno fatto il giro del mondo.

Non meno suggestive sono Antisamos, circondata da colline verdi, e Agia Efimia, un piccolo porto dove gustare il pesce fresco nei ristoranti locali. Giugno è il momento giusto: il clima è caldo ma l’isola non è ancora presa d’assalto dai turisti. Argostoli, il capoluogo, offre un’atmosfera rilassata, con caffè sul lungomare e un mercato quotidiano ricco di prodotti freschi, perfetto per immergersi nella vita locale. Da non perdere il Lago di Melissani, una grotta sotterranea dove la luce crea riflessi magici sull’acqua cristallina, uno spettacolo raro e affascinante.

Da Napoli a Tirana: l’Albania low cost tra città in fermento e spiagge ancora poco conosciute

Da Napoli si vola a Tirana a meno di 27 euro, un prezzo che apre la porta a una capitale in piena trasformazione e a una costa tutta da scoprire. Tirana, capitale dell’Albania, sta cambiando volto. Il quartiere Blloku, un tempo riservato alla nomenclatura comunista, è oggi il cuore pulsante della città, con bar, gallerie d’arte e street food che raccontano una nuova energia.

A circa 40 minuti dal centro c’è la baia di Lalzi, la spiaggia più vicina, con acque limpide e sabbia fine. Più a sud, la Riviera Albanese si estende per chilometri con scogliere a picco, calette nascoste e borghi di pescatori che conservano un fascino autentico. Dhermi è la località più frequentata, con acqua cristallina e bar sul mare, mentre Himara offre una struttura più organizzata, con hotel e locali migliorati negli ultimi anni. Ksamil, vicino al confine con la Grecia, è una meta ambita: isolette raggiungibili a nuoto e fondali bassi che ricordano i Caraibi, ma a prezzi decisamente più accessibili.