Capelli perfetti anche al mare: lascia perdere la lacca, è questo l’alleato di bellezza che usano le star

Capelli perfetti anche al mare? Scopri il segreto delle star per avere una chioma impeccabile, senza fatica

L’estate significa anche sole, mare e tanto divertimento, ma significa anche cura dei capelli. Il caldo, l’umidità e la salsedine, infatti, possono rendere molto difficile riuscire a mantenere la chioma sana e in ordine. Grazie al prodotto giusto però, usato anche dalle star, è possibile domare la chioma e renderla perfetta in ogni occasione: stiamo parlando del primer per capelli.

Questo prodotto di bellezza è l’alleato perfetto per chi vuole capelli perfetti anche al mare, senza dover ricorrere a lacca o altri prodotti. Il primer per capelli, infatti, è una protezione in grado di rendere il capello più resistente allo styling. Vediamo insieme come funziona e perché dovresti iniziare ad includerlo nella tua routine di bellezza estiva.

Capelli perfetti anche al mare, usa il primer: cos’è e come funziona

Il primer per capelli è un prodotto pre-styling multi funzione che offre numerosi benefici:

Protezione dal calore : protegge i capelli dagli effetti dannosi di phon, piastre e arricciacapelli.

: protegge i capelli dagli effetti dannosi di phon, piastre e arricciacapelli. Riduzione dell’elettrostaticità : limita l’effetto dei capelli elettrici, mantenendo la chioma più disciplinata.

: limita l’effetto dei capelli elettrici, mantenendo la chioma più disciplinata. Facilita la messa in piega : rende più facile lo styling, migliorando la tenuta della piega.

: rende più facile lo styling, migliorando la tenuta della piega. Prevenzione delle rotture : rinforza i capelli, riducendo il rischio di rotture.

: rinforza i capelli, riducendo il rischio di rotture. Volume e idratazione: dona volume, idratazione e luminosità, combattendo l’effetto crespo.

Grazie alla sua formula, il primer per capelli è in grado di creare una guaina protettiva che avvolge le lunghezze, proteggendole dallo stress termico e dagli agenti esterni. Questo rende i capelli più belli, sani e forti. Per quanto riguarda il suo corretto utilizzo, ecco come procedere:

Detersione: lavare i capelli come al solito, utilizzando shampoo e balsamo. Applicazione del primer: dopo il risciacquo, senza asciugare i capelli, applicare il primer partendo dalle radici e procedendo sulle lunghezze fino alle punte. Massaggio: massaggiare delicatamente il prodotto ciocca per ciocca, per farlo penetrare in profondità. Asciugatura: procedere con l’asciugatura o con la piega.

Il primer per capelli è un prodotto multi funzione e per questo offre numerosi benefici:

Protezione dal calore : evita i danni da phon e piastre, proteggendo la fibra capillare.

: evita i danni da phon e piastre, proteggendo la fibra capillare. Durata della piega : estende la durata della piega, mantenendo i capelli in ordine più a lungo.

: estende la durata della piega, mantenendo i capelli in ordine più a lungo. Volume e lucentezza: dona volume e lucentezza, mantenendo i capelli idratati e sani.

I primer per capelli contengono anche ingredienti che trattano il cuoio capelluto e proteggono la chioma, come per esempio:

Mentolo e caffeina : riattivano la circolazione del cuoio capelluto.

: riattivano la circolazione del cuoio capelluto. Oli vegetali e burro di karitè : idratano e nutrono i capelli in profondità.

: idratano e nutrono i capelli in profondità. Agenti filmogeni: creano una barriera protettiva contro gli agenti esterni.

Il primer per capelli è un must-have dell’estate per chi desidera capelli perfetti al mare e in ogni occasione. Grazie alla sua capacità di proteggere, nutrire e facilitare lo styling, è l’alleato di bellezza ideale per affrontare l’estate come una star.