Basta stirare con questo caldo! Con questo rimedio naturale eliminerai quelle ‘odiose’ pieghe in pochi secondi

Se non ce la fai più a stirare in estate per il caldo, prova subito questo metodo infallibile: pochi secondi e dici addio alle pieghe.

Stirare in estate può essere una vera e propria tortura! A causa dell’afa e delle alte temperature resistere al vapore rovente del ferro è praticamente impossibile! Ma niente paura, perché esiste un metodo alternativo che può aiutarti a svolgere questa fastidiosa e pesante faccenda domestica senza però sudare sette camicie. Come?

Prima di svelartelo, faresti bene a ricordare che se vuoi evitare di stirare almeno in estate dovresti cercare di adottare qualche piccolo accorgimento. Per esempio, usa lavaggi delicati e non impostare una centrifuga molto potente affinché non si formino troppe pieghe sugli abiti. Quando vai a stendere cerca di farlo nella maniera più accurata possibile, utilizzando magari le grucce oppure facendo attenzione a come metti le mollette e così via.

Ad ogni modo, se proprio non puoi fare a meno di stirare alcuni indumenti puoi tranquillamente ricorrere a questo rimedio naturale a dir poco infallibile.

Basta stirare in estate: il metodo naturale e semplicissimo per eliminare le pieghe dai vestiti

Se non vuoi più sprecare lunghe ore a stirare almeno in estate, evitando così di sottoporti ad una vera e propria tortura a causa del caldo, ma non vuoi nemmeno andare in giro con i vestiti tutti spiegazzati, devi assolutamente provare questo rimedio naturale semplice, veloce e allo stesso tempo super efficace.

Metti via il ferro da stiro, segui queste poche indicazioni ed in men che non si dica potrai dire addio a quelle odiose pieghe sugli abiti. In pratica, tutto quello che devi fare è preparare una miscela fatta con tre ingredienti che tutti noi abbiamo sempre in casa, spruzzarla sui tessuti ed il gioco è fatto! Ecco che cosa ti servirà:

1 tazza d’acqua;

1 cucchiaio di aceto bianco;

1 cucchiaio di balsamo per capelli.

Una volta reperito il necessario, mischia tutti gli ingredienti all’interno di un flacone spray. Chiudi bene il tappo ed agita energicamente finché non avrai ottenuto una soluzione omogenea. Sistema, quindi, i vestiti da stirare su una gruccia e spruzza la miscela, insistendo soprattutto sulle zone in cui ci sono più pieghe.

A questo punto, non ti resterà che andare a lisciare gli indumenti direttamente con le mani e le grinze cominceranno a sparire un poco alla volta. Infine, lascia asciugare i capi per qualche minuto all’aria aperta et voilà: i tuoi vestiti saranno perfetti e pronti da indossare!