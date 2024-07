Veronica Ruggeri in pieno relax dopo l’addio a Nicolò De Devitiis: il dettaglio che non sfugge a nessuno

Dopo l’addio al collega Nicolò De Devitiis, Veronica Ruggeri si gode il relax. Ma un dettaglio non è sfuggito agli occhi attenti degli utenti.

L’annuncio della rottura tra le due Iene ha alimentato il gossip all’inizio dell’estate, dove in molti sono rimasti sorpresi dalla fine della loro relazione visto che in questi mesi si erano mostrati sempre affiatati. La nascita del loro amore era avvenuta quasi pubblicamente, dato che erano noti non solo al pubblico televisivo ma anche sui social.

È proprio sui social che Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri hanno raccontato la loro quotidianità, fatta di momenti a casa, balletti e viaggi avventurosi. A ufficializzare l’addio è stata proprio la conduttrice con un messaggio condiviso sul suo profilo Instagram, comunicando così la rottura. Questa volta però Veronica ha sorpreso tutti con uno scatto condiviso sul social in cui è in pieno relax, dove tantissimi fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio evidente a tutti.

Veronica Ruggeri, la foto conquista i social: boom di complimenti e…

Veronica Ruggeri si è scattata un selfie e lo ha pubblicato sul suo account Instagram in un momento di pausa e relax dagli impegni che la vedono attiva nella quotidianità. Una fotografia che ha conquistato tutti gli utenti che non hanno perso tempo nel commentare e dedicare a lei un pensiero nel corso della giornata.

La maggior parte dei follower hanno scritto di come sembra più bella, facendole moltissimi apprezzamenti. “La vacanza in Salento ti fa più bella”, si legge in uno dei tanti commenti. “Finalmente una ragazza semplice, pulita, senza artefazione, naturalmente bella”, ha proseguito un altro utente. “Una delle donne più belle e naturali che ci siano… per me stupenda”, si legge ancora.

Più o meno sono tutti così i messaggi arrivati a Veronica sotto il suo post, dove alcuni utenti hanno anche punzecchiato Nicolò. “Per la serie “guarda bene cosa ti sei perso”. E hai ragione!”, ha scritto uno dei follower. “Guarda che meraviglia che si è perso quel… Non vado oltre che è meglio”, ha proseguito un altro utente.

Per quanto riguarda i motivi della fine della relazione tra Veronica e Nicolò sono ancora top secret. I due non si sono esposti sulla vicenda, anche se il gossip fa il suo lavoro e nelle ultime settimana è uscita l’indiscrezione che Nicolò stia attualmente con Rose Villain, ma per il momento si tratta solo di voci.