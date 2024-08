Multe fino a 3000 euro in spiaggia, tutti i comportamenti da evitare

Per evitare multe salate quanto l’acqua del mare, ecco i comportamenti da evitare in spiaggia per rispetto degli altri e dell’ambiente

La spiaggia è un luogo in cui il rispetto per l’ambiente, per gli altri e per le regole locali si mescolano dando vita ad un potenzialmente elevato numero di multe che si possono prendere a causa di comportamenti sbagliati.

Per evitare di incorrere in sanzioni bisogna innanzitutto basarsi sul buon senso e sul rispetto di persone e natura, e poi prendere nota delle informazioni che stiamo per darvi in questo articolo, da tenere sempre ben presenti prima di partire per le vacanze.

Comportamenti da evitare in spiaggia

Come una sorta di memento mori, ecco a voi una lista di comportamenti da non mettere mai in pratica in spiaggia se non volete incappare in multe potenzialmente salate:

Fumare a meno di 10 metri dalla battigia : non vale per tutte le spiagge, ma se non sapete bene quali sono le regole del Comune in cui vi trovate, evitate di farlo.

: non vale per tutte le spiagge, ma se non sapete bene quali sono le regole del Comune in cui vi trovate, evitate di farlo. Fare il bagno con la bandiera rossa : se c’è mal tempo e svolazza la bandiera rossa del bagnino, fare il bagno non solo è pericoloso per la vostra incolumità, ma potrebbe comportare una sanzione amministrativa.

: se c’è mal tempo e svolazza la bandiera rossa del bagnino, fare il bagno non solo è pericoloso per la vostra incolumità, ma potrebbe comportare una sanzione amministrativa. Portare cani in spiaggia : se vi trovare in una spiaggia pet-friendly potete portare con voi il vostro amico a quattro zampe, ma non tutti gli stabilimenti balneari ammettono cani e potreste incorrere in multe anche di 200 euro. Meglio chiedere prima.

: se vi trovare in una spiaggia pet-friendly potete portare con voi il vostro amico a quattro zampe, ma non tutti gli stabilimenti balneari ammettono cani e potreste incorrere in multe anche di 200 euro. Meglio chiedere prima. Abbandonare rifiuti e oggetti in spiaggia : lasciare rifiuti, oggetti, plastica o qualsisia altra cosa possibilmente inquinante in spiaggia, è punibile in quanto non solo andrebbe a rovinare il decoro della spiaggia ma rappresenterebbe un rischio per l’ambiente.

: lasciare rifiuti, oggetti, plastica o qualsisia altra cosa possibilmente inquinante in spiaggia, è punibile in quanto non solo andrebbe a rovinare il decoro della spiaggia ma rappresenterebbe un rischio per l’ambiente. Accendere fuochi in spiaggia : sappiamo che può sembrare romantico ma vi sconsigliamo di farlo, infatti per motivi di sicurezza e di tutela ambientale potreste ricevere una multa dai 200 ai 3.000 euro . Accendere il fuoco, qualora venisse inteso come pericolo per l’incolumità pubblica, è etichettatile a tutti gli effetti come reato. Lo stesso vale per quanto riguarda il cucinare in spiaggia con del fuoco.

: sappiamo che può sembrare romantico ma vi sconsigliamo di farlo, infatti per motivi di sicurezza e di tutela ambientale potreste ricevere una multa . Accendere il fuoco, qualora venisse inteso come pericolo per l’incolumità pubblica, è etichettatile a tutti gli effetti come reato. Lo stesso vale per quanto riguarda il cucinare in spiaggia con del fuoco. Nudità in spiaggia: non parliamo del topless, ma di spogliarsi del tutto in spiagge non nudiste. In questo caso potreste essere accusati di atti osceni in luogo pubblico.

Diritti in spiaggia che forse non sapevate di avere

Ora che abbiamo visto quali sono i comportamenti da evitare, vogliamo ricordarvi quello che invece è un vostro diritto: accedere al mare. Infatti, ci sono stabilimenti che cercano di vietarlo a chi non fa parte del lido, questo è illegale. Chiunque, in qualsiasi momento, può accedere al mare per poter fare un bagno, e per questo non deve pagare alcun ingresso al lido.

Inoltre, è sempre possibile portarsi del cibo da casa, anche quando si sta usufruendo del lido a patto che non vengano usati tavoli adibiti al ristorante della spiaggia per consumare il pasto.

Se il lido in cui vi trovate dovessi vietarvi di portare con voi del cibo o se da bagnati dovesse capitarvi di non poter raggiungere il mare a a causa di divieti infondati, sappiate che potere coinvolgere le autorità e fare valere i vostri diritti.

In conclusione, non bisogna dimenticarsi che la spiaggia è un luogo pubblico, in cui bisogna comportarsi in base a regole precise per rispetto degli altri bagnanti e dell’ambiente, a prescindere che ci si trovi in uno stabilimento o in spiaggia libera.