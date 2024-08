Meghan Markle altro che attrice: che lavoro faceva prima di Harry “La volevano tutti”

Spunta una rivelazione che riguarda Meghan Markle ai tempi in cui ancora non era famosa: il suo lavoro era romanticissimo

Meghan Markle faceva un lavoro sorprendente prima di raggiungere la fama internazionale. Mentre il suo passato come attrice nella serie “Suits” è ampiamente noto, c’è un dettaglio del suo percorso professionale che è meno conosciuto, ma che ora sta tornando alla ribalta grazie al lancio del suo nuovo marchio di lifestyle, l’American Riviera Orchard.

Il nuovo brand di Meghan, che promette di rivoluzionare il mondo del lifestyle con prodotti esclusivi, ha già iniziato a far parlare di sé. Tra gli articoli in vendita ci sono biscotti per cani e barattoli di marmellata, ma è proprio quest’ultimo prodotto che ha catturato l’attenzione dei fan più accaniti della duchessa.

Meghan Markle regina della bella scrittura: realizzava biglietti di nozze e inviti per personaggi famosi

Sul packaging dei barattoli di marmellata, infatti, campeggia il nome “American Riviera Orchard” scritto con un’elegante grafia che non può non riportare alla mente il talento nascosto di Meghan: per l’appunto la calligrafia. Prima di diventare un volto noto, Meghan si guadagnava da vivere come calligrafa, un lavoro che, sebbene poco conosciuto, le ha dato molte soddisfazioni.

La sua abilità nello scrivere lettere eleganti e sofisticate la rese particolarmente richiesta, tanto da essere ingaggiata per creare inviti di nozze e biglietti di ringraziamento per alcune delle celebrità più in vista, tra cui Robin Thicke e Paula Patton. La stessa Meghan ha raccontato di quel periodo con orgoglio, ricordando come la sua scrittura fosse così apprezzata da essere scelta per i prestigiosi inviti di Dolce & Gabbana.

La duchessa ha spesso attribuito la sua maestria nella calligrafia agli anni trascorsi in una scuola cattolica femminile, dove imparò a coltivare questa particolare arte. In un’intervista a Esquire, Meghan ha descritto il suo lavoro come “super redditizio“ e raro, sottolineando come pochissime persone fossero capaci di farlo ad un livello così alto. “Sono felice che nella terra in cui nessuno sembra apprezzare più un biglietto scritto a mano, io possa provare a mantenerlo vivo.”

La Duchessa di Sussex ha anche offerto consigli preziosi a chi volesse migliorare la propria scrittura, insistendo sull’importanza di prendersi il proprio tempo e di mantenere sempre un tocco personale e autentico. Questo ritorno alle origini, con la creazione di un marchio che riflette il suo amore per la calligrafia, rappresenta per Meghan un legame diretto con il suo passato.

L’eleganza dei caratteri scelti per il nuovo brand non è solo un dettaglio estetico, ma un richiamo alla sua storia personale e alla passione che ha sempre avuto per l’arte della scrittura a mano. Così, mentre il mondo attende con trepidazione il lancio ufficiale di American Riviera Orchard, una cosa è già chiara: Meghan Markle non è solo un’attrice e una duchessa, ma anche un’artista della penna, capace di trasformare un semplice gesto in un’opera d’arte.