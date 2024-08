Ormai non lo compro più: faccio l’ammorbidente in casa e il bucato è profumatissimo. Ti spiego come fare

Perché comprarlo se puoi farlo in casa? Ti bastano questi semplici ingredienti per realizzare un ammorbidente a prova di morbidezza

Nasce come migliore alleato per un bucato morbido e profumato, ormai non sappiamo più fare a meno dell’ammorbidente. Ma esiste un metodo per realizzarlo in casa? Ebbene, la risposta è sì. Abbiamo a disposizione, infatti, diversi ingredienti che possono fare al caso nostro. Basta combinarli insieme per un risultato a dir poco eccezionale.

L’ammorbidente promette un bucato dai tessuti morbidi e poco stropicciati oltre che profumatissimi. Questo però, a lungo andare, danneggia le fibre degli stessi tessuti che, a poco a poco, rischiano di perdere la loro qualità. Per preservarla è necessario adoperare ingredienti e prodotti che siano più naturali.

Ammorbidente fatto in casa con 1 solo ingrediente: aggiungilo nel cassetto della lavatrice

Si prepara in pochissimo tempo ed è un fantastico alleato per il nostro bucato. Questo ammorbidente super naturale è la vera rivoluzione per tessuti morbidi e che profumino di fresco. Fra gli ingredienti naturali, uno di quelli più apprezzati in casa è l’acido citrico. I suoi utilizzi in ambito domestico sono numerosi e tutti efficaci, uno di questi è il suo impiego come anticalcare: ma come si utilizza per preparare un ammorbidente fai da te?

Non è ottimale utilizzare l’acido citrico puro direttamente sul bucato. La cosa migliore da fare è quella di utilizzare circa 150g di composto disciolti in circa 1lt di acqua tiepida. Per riscaldarla ci basterà riporla sul fornello per qualche minuto; non dovrà bollire, ma solo essere tiepida. Mescoliamo a questo punto il composto che lasciamo poi raffreddare, e provvediamo a versarne una quantità pari a circa 100ml direttamente nel cassetto della lavatrice, nello scomparto dedicato all’ammorbidente.

A questo punto non ci resta che avviare il lavaggio e godere del massimo pulito e dell’infinita freschezza come risultato finale. Se vogliamo rendere il bucato ancora più profumato, possiamo aggiungere qualche goccia di olio essenziale (adatto a tessuti) insieme all’acido citrico all’interno dell’apposito cassetto.

C’è però bisogno di fare una precisazione, in quanto l’acido citrico, essendo un composto naturale e privo di conservanti, non si conserva a lungo. Pertanto, il nostro consiglio è quello di consumare il composto ottenuto nel più breve tempo possibile, cosa non difficile dato l’alto numero di lavatrici che facciamo ogni giorno.