Cellulite finalmente sconfitta adesso: rimedio che puoi avere anche a basso costo

Cellulite, se ne hai puoi porre rimedio a questo problema con un rimedio a basso costo che può rivelarsi molto efficace.

Il nostro corpo è una “macchina perfetta”, come si suol dire, ma per fare in modo che funzioni bene, bisogna prendersene cura. Tutto parte da uno stile di vita sano, che evita l’insorgere di spiacevoli patologie.

Mangiare sano, fare attività sportiva, sono tutte ricette per star bene in linea generale, e che ci aiutano anche ad allontanare lo spettro di spiacevoli inestetismi della pelle, ad esempio. Come la tanto temuta cellulite, che compare in particolare in certe aree del nostro corpo, con un aspetto “a buccia di arancia”.

Di solito le fossette della pelle possono essere lievi, appena visibili, mentre nei casi più importanti, possono essere piuttosto ampie e visibili, e i noduli di grasso, se li si tocca, possono sembrare duri.

Non è affatto piacevole ma per poter evitare che questi inestetismi peggiorino, è sempre bene prendere dei provvedimenti. Per prevenirla, come detto, è opportuno seguire una dieta ben bilanciata, idratarsi come si deve, e anche fare in modo di non mettere vestiti che possano bloccare la circolazione linfatica. Fare sport, come detto, è anche di aiuto. Tuttavia, ci sono anche altri metodi utili.

Cellulite, questo rimedio a basso costo può essere molto utile

Per combattere la cellulite, ci sono dei rimedi che si possono fare da sé, in casa. Scopriamo, dunque, come preparare una crema anticellulite in casa.

In primis, dovrete procurarvi i seguenti ingredienti: fondi di caffè, cacao, agrumi, cannella, olio di mandorle, foglie di edera, sale grosso. Prendete il fondo di caffè dalla moka che avete preparato, e prendete anche una crema idratante naturale, se la avete nella vostra abitazione. Fate un mix di queste due cose e formate un composto. Spalmate il composto nelle aree in cui avete la cellulite. Poi, massaggiatele con movimenti circolari, per circa 10 minuti e anche poco più.

Sciacquate l’area con acqua tiepida. Potete creare la vostra crema anticellulite anche usando degli agrumi. Di solito potete sfruttare le proprietà idratanti dei pompelmi, per creare una crema ad hoc. Prendete 12 foglie di edera, olio di mandorle dolci e olio essenziale di pompelmo. Fate bollire le foglie di edera in una casseruola per un tempo pari a 20 minuti, poi mettetele in una ciotola con anche qualche goccia di olio di mandorle dolci e 25 cl di olio essenziale di pompelmo. Una volta preparato il composto, applicatelo per 20 minuti nell’area del corpo in cui c’è la cellulite.