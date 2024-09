Se compri merce contraffatta c’è la multa da 7000 euro, come difendersi dalla stangata

I pericoli derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti non sono sempre evidenti e ci sono implicazioni legali ed economiche da conoscere.

I prodotti contraffatti sono diventati una grave minaccia per vari settori globali, non limitandosi ai beni e agli articoli orientati alla moda. Con l’avvento e il boom delle attività di e-commerce, la contraffazione è ora penetrata in un ampio segmento di mercato di prodotti alimentari e per l’infanzia, prodotti farmaceutici e materie prime utilizzate nell’automazione/trasporti.

Per un consumatore abituale, può sembrare un buon affare acquistare beni e articoli a prezzi incredibili come pubblicizzato. Tuttavia, comporta enormi effetti negativi su quasi ogni aspetto della nostra vita. Potrebbe sembrare un’azione senza vittime comprare prodotti contraffatti a basso costo, ma le conseguenze sono colossali.

La verità dietro le contraffazioni: tutti i rischi legali

I produttori di articoli e beni contraffatti sono supportati da enormi e potenti organizzazioni furtive governative che supportano attività illegali sottostanti. Queste organizzazioni hanno cluster interconnessi al mondo criminale. L’acquisto di un prodotto falso o di prime copie porta a finanziare queste organizzazioni, il che le rende più potenti che mai nel condurre massicce operazioni terroristiche, con conseguente perdita di vite umane e risorse. Ciò fa guadagnare loro enormi somme di denaro poiché affermano che i loro prodotti sono leggermente più economici di quelli autentici. Ma in realtà esiste un enorme divario tra quanto dichiarato e il costo di produzione.

In Italia a partire dal 2009, l’acquisto di prodotti contraffatti è regolato da severe multe che variano da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 7.000 euro. La sanzione minore o maggiore dipende dalla quantità e dalla qualità della merce contraffatta. Le norme stringenti mirano a scostare i consumatori dal sostenere il mercato illegale. Allo stesso tempo si mira a tutelare i diritti dei proprietari dei marchi.

Altro grave rischio riguarda la salute del consumatore. Infatti gli articoli contraffatti sono fabbricati con sostanze e prodotti chimici nocivi che non sono soggetti a superare gli standard di salute e sicurezza. Pertanto, se consumati, possono provocare un deterioramento della salute e del benessere e sollevare problemi di sicurezza, fino a provocare, in alcuni casi, la morte.

Inoltre, l’utilizzo di risorse inferiori agli standard utilizzate nella produzione di queste contraffazioni provoca danni alla natura, poiché i rifiuti generati non vengono smaltiti correttamente. Ciò porta alla contaminazione dei corpi idrici e del territorio, che a loro volta vengono consumati da noi umani con effetti negativi sulla nostra salute.

Nel complesso, l’acquisto di qualsiasi prodotto contraffatto non provoca solo danni alla salute dei consumatori ma anche all’ambiente, influenzando così la catena alimentare. In conclusione, la conseguenza significativa e definitiva dell’acquisto di un prodotto contraffatto non è diretta a un marchio o a un’azienda, ma ai consumatori che li acquistano.