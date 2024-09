Temi di essere tradita? Con il trucco della bottiglia puoi scoprire subito la verità, funziona sempre

Svelare un tradimento del partner è molto doloroso ma necessario. Con questa tecnica infallibile accedere alla verità sarà più semplice.

Il tradimento da parte del partner che si ama è estremamente difficile da affrontare, perché porta con sé dolori, paure e ansie. In molti casi, sfocia anche in pericolose conseguenze fisiche e psichiche, che mettono a repentaglio la nostra salute.

La maggior parte delle persone costrette ad affrontare un tradimento sentimentale è pervasa da una forte sensazione di inadeguatezza, un drastico calo dell’autostima e difficoltà a instaurare nuove relazioni, che possono tradursi, nei casi più estremi, in ansia e depressione. Per questo motivo, è essenziale il supporto di parenti, amici, conoscenti e professionisti specializzati, che possano aiutare nell’elaborazione di quello che viene considerato un vero e proprio lutto.

Ma chi sospetta di essere stato tradito dal proprio partner può scoprire la verità tramite un fantastico trucchetto svelato dal tiktoker Daniel Hentschel. Per metterlo in atto basta avere a disposizione una semplice bottiglia. Vediamo in cosa consiste questo metodo, gli effetti sono sorprendenti.

Vuoi sapere se sei stata tradita? Acquista subito una bottiglia d’acqua

In rete e sui social media è possibile trovare una serie di video che offrono interessanti spunti su come risolvere in maniera semplice le piccole sfide quotidiane. Uno dei tiktoker più famosi del settore offre consigli a circa un milione di followers.

C’è un video in particolare del giovane influencer che è diventato virale perché rivela la soluzione infallibile per capire se il nostro partner ci tradisce. Mettere in atto questo trucchetto è facilissimo, perché bisogna avere a disposizione solo una bottiglia.

Dopo aver tolto il sigillo protettivo e averne svuotato leggermente il contenuto, si deve chiedere al proprio partner se l’oggetto sia suo (magari facendogli credere di averlo trovato in auto). È sufficiente pronunciare la frase “Ecco la tua bottiglia d’acqua” e attendere la risposta, per capire se ci troviamo di fronte a un bugiardo traditore.

Se, infatti, il partner non ha segreti da celare, risponderà sinceramente, specificando che la bottiglia non gli appartiene. Se, invece, affermerà, senza batter ciglio, che l’oggetto è suo, allora, sottolinea Daniel Hentschel, starà mentendo perché ha qualcosa da nascondere e probabilmente avrà fatto entrare un’altra persona in auto a nostra insaputa.

Questo suggerimento è stato accolto con enorme successo dai followers, perché fornisce una valida alternativa alle “tecniche ordinarie” per scovare il partner infedele, come lo spionaggio del cellulare o il pedinamento, che costituiscono metodi molto invasivi e al limite della legalità. Il trucco della bottiglia costituisce una tecnica più discreta per svelare le bugie e affrontare in maniera più serena il tradimento.