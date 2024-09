Anticipazioni Beautiful del 9-15 settembre: Sheila manipolerà un personaggio dal carcere

Anticipazioni Beautiful, Sheila finisce ancora una volta al centro delle trame. Ecco che cosa vedremo nei prossimi episodi.

Sheila è uno dei personaggi più noti di Beautiful, e negli ultimi episodi della soap, la sua storia ha letteralmente tenuto banco. Nel corso degli anni, ha compiuto diverse malefatte, e spesso è rimasta impunita. Ma questa volta, le cose non sono affatto andate secondo i suoi piani, anzi, tutt’altro.

Beautiful, Sheila e le sue tattiche di manipolazione (@mediasetinfinity.it)-sardegnaoggi.it

Nelle scorse puntate, abbiamo visto come la donna, tornata a Los Angeles, avesse sconvolto tutti i protagonisti, che temevano ulteriori. Ed è lì che è scattato il piano che nessuno si aspettava. Bill, infatti, che poi si scoprirà aver organizzato tutto con l’aiuto di Ridge, ha fatto finta di innamorarsi di Sheila e si è messo con lei. Nel frattempo, Sheila, che non aveva sospettato nulla, si è innamorata di Deacon e ha iniziato una relazione con lui, salvo poi sentirsi in colpa.

Ma proprio quando Bill è riuscito a far confessare alla donna le proprie malefatte, lei lo ha sentito mentre parlava con Ridge e la polizia, ed è fuggita dal balcone, per poi prendere una macchina. Alla fine, è stata arrestata anche con la complicità di Deacon.

Beautiful, spoiler americani: il piano di Sheila Carter

Come spesso accade in Beautiful, i colpi di scena sono all’ordine al giorno. E quando si tratta di Sheila, poi, le sorprese non finiscono davvero mai. Ne vedremo delle belle.

La donna, infatti, metterà a punto un piano per uscire dal carcere, corrompendo Jack durante la visita in prigione. Intanto, Bill è ancora innamorato di Katie e vorrebbe tornare con lei. Non sarà facile, perché la donna ha diverse perplessità in merito. Nel frattempo vedremo il ritorno di RJ (Ridge Jr.), figlio di Brooke e Ridge, che fa l’influencer e che resterà in pianta stabile, almeno per ora, a Los Angeles.

Thomas, però, non è molto contento di questo ritorno, perché non ha mai avuto buoni rapporti con lui. RJ farà i complimenti a Hope perché la linea di moda sta andando bene. Ridge vorrebbe che anche RJ entrasse a lavorare in azienda con loro. Liam è fortemente geloso di Hope e Thomas e ne parla con Wyatt. Steffy vorrebbe avere un incontro con Sheila, ma Finn teme per la sicurezza. Vedremo, dunque, come si evolveranno i prossimi episodi della soap più longeva al mondo.