Google Chrome come liberarti di queste odiose notifiche: basta un click

Tutte queste – odiose per molti – notifiche appesantiscono e ti infastidiscono quando navighi su Google Chrome: come eliminarle.

Google Chrome si conferma il browser più utilizzato a livello globale, nonostante le perplessità che alcuni possano avere riguardo le sue performance e la sicurezza. La sua popolarità è indiscutibile, ma ciò non ferma Google dal cercare di migliorare costantemente l’esperienza d’uso per i suoi utenti.

Tra le novità introdotte dagli ultimi aggiornamenti, spicca il Safety Check potenziato, una gestione semplificata delle notifiche dei siti web e l’introduzione di nuovi permessi temporanei per l’accesso ai dati.

Come eliminare le notifiche invadenti su Google Chrome

Particolare attenzione merita la funzionalità dedicata alla gestione delle notifiche, che promette di rendere la navigazione ancora più confortevole e meno invasiva. La frequenza con cui riceviamo notifiche da siti web visitati anche solo brevemente può essere fonte di fastidio e distrazione. In alcuni casi, dopo aver accettato di ricevere aggiornamenti da determinati portali, ci si ritrova sommersi da messaggi incessanti che invitano a controllare le ultime novità o offerte.

Per risolvere questo problema, Google ha introdotto una soluzione semplice ed efficace su dispositivi Pixel e presto disponibile anche su altri dispositivi Android. La nuova funzionalità permette agli utenti di disattivare con un semplice tocco dalla “tendina” delle notifiche quelle ritenute indesiderate o troppo frequenti. Gli screenshot diffusi mostrano chiaramente il pulsante Unsubscribe (Annulla iscrizione), progettato per eliminare senza complicazioni tutte quelle comunicazioni non richieste o diventate troppo invasive.

Google ha già osservato una riduzione del 30% nel numero di notifiche indesiderate sui dispositivi Pixel compatibili grazie a questa innovativa soluzione, dimostrando un impegno costante verso la soddisfazione degli utenti e un ulteriore passo verso un controllo più diretto e personalizzato dell’esperienza online.