Allarme cimici in casa, l’unico modo per allontanarle per sempre è questo ma pochi lo conoscono

Con l’arrivo dell’autunno, molti di noi si trovano a fare i conti con un fastidioso ospite: la cimice.

Questi insetti, noti scientificamente come Eterotteri della famiglia Pentatomidi, sono spesso visti come invasori verdi e puzzolenti che trovano rifugio nelle nostre case, attratti dal calore e dall’anidride carbonica emessa dai nostri corpi. Ma c’è un modo per allontanarle definitivamente? Scopriamolo insieme.

Le cimici più comuni che invadono le nostre abitazioni in questo periodo dell’anno sono la Nezara viridula, la Palomena prasina e l’Halyomorpha halys, conosciuta anche come cimice asiatica. Sebbene non siano pericolose per l’uomo, queste creature possono essere devastanti per le coltivazioni, danneggiando frutti e piante con i loro pungenti stiletti.

Cimici e coltivazioni in pericolo

Queste cimici possiedono un apparato boccale di tipo pungente-succhiatore, che utilizzano per perforare le foglie o i frutti delle piante, nutrendosi della loro linfa. Questo processo non solo danneggia i tessuti vegetali, causando appassimento e deformazione, ma rilascia anche enzimi digestivi che accelerano il deterioramento dei vegetali.

La cimice verde Nezara viridula è un’invasiva problematica per le leguminose, in particolare la soia, e i pomodori, che colpisce rendendoli macchiati e di sapore sgradevole. La Palomena prasina, invece, è meno conosciuta a livello globale ma è molto diffusa in Italia, dove attacca alberi da frutto e cereali, causando il fenomeno del “cimiciato” che altera il sapore delle nocciole.

L’Halyomorpha halys rappresenta una minaccia ancora più grave; originaria dell’Asia, si è diffusa rapidamente in Europa e America, trovando terreno fertile in Italia, specialmente nella Pianura Padana. Attacca una vasta gamma di coltivazioni, dai frutteti agli ortaggi, e la sua capacità di volare per lunghe distanze rende difficile contenerne la diffusione.

Ma perché le cimici emettono quel caratteristico odore sgradevole? Questo è un meccanismo di difesa: le ghiandole odorigene rilasciano sostanze chimiche che le rendono poco appetibili per i predatori, compresi gli uccelli. Tuttavia, questo odore può contaminare anche i frutti e le piante che infestano, rendendoli immangiabili.

Allontanare le cimici può sembrare un’impresa ardua, ma esiste una soluzione poco conosciuta che può aiutarci a tenerle lontane per sempre. In primo luogo, sigillare le fessure e le crepe nelle finestre e nelle porte può impedire loro di entrare. Inoltre, l’uso di zanzariere può fornire una barriera efficace contro questi intrusi.

Un altro rimedio naturale consiste nell’utilizzare oli essenziali, come quello di menta piperita o neem, noti per le loro proprietà repellenti. Spruzzare una soluzione di acqua e qualche goccia di olio essenziale lungo i telai delle finestre e delle porte può creare una barriera olfattiva che le cimici preferiranno evitare.

In agricoltura, si stanno studiando approcci ecologici per contenere la diffusione delle cimici, come l’introduzione di nemici naturali, ad esempio vespe parassitoidi che depongono le uova all’interno delle uova delle cimici, impedendo loro di svilupparsi.

Mantenere un ambiente sicuro

Infine, mantenere il giardino pulito e privo di detriti vegetali può ridurre i luoghi dove le cimici potrebbero rifugiarsi. Anche l’installazione di trappole luminose può essere utile per catturarle prima che entrino in casa.

Sebbene le cimici siano un fastidio stagionale, conoscere le loro abitudini e i metodi per allontanarle può fare la differenza, permettendoci di vivere in un ambiente più sereno e privo di questi indesiderati ospiti.