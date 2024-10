Oroscopo, i segni più affidabili e meno affidabili dello zodiaco. Attenzione

Le stelle parlano chiaro: sono questi i segni più affidabili dello zodiaco. Due in particolare, invece non sono affatto coscienziosi.

Di certo conoscerete persone che farebbero di tutto per il prossimo, sia che si tratti di amici, di partner o di colleghi. Sono soggetti altruisti e benevoli, tendono a mettere il benessere altrui al primo posto e, sono felici se lo sono in primis le persone a loro care.

Tendono a condividere le risorse emotive e finanziarie con chi gli sta a cuore, sono presenti nelle gioie e nei momenti di sconforto. Per questo sono considerate persone affidabili e stabili. Rappresentano il perno delle relazioni familiari e di quelle interpersonali, secondo l’astrologia su di loro si può sempre fare affidamento.

I segni più affidabili e meno affidabili dello zodiaco, lo confermano le stelle

Si tratta dei segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno in fatto di affidabilità, stabilità e prevedibilità non hanno rivali. Tendono a restare con i piedi per terra, seppur amino sognare, sono pragmatici e poco inclini a sconvolgere la loro personale routine e, quella di chi gli sta intorno. Soprattutto il Toro dà un valore molto alto alle persone che ha scelto per la vita e che reputa le fondamenta della sua esistenza, per questo non le tradirebbe mai.

Il Toro, governato da Venere ama la bellezza e i piaceri della vita, ma nonostante la vanità, non si lascia trasportare dalle cose futili e superficiali, tutela la sua zona di comfort. È sempre presente per gli amici e per i familiari, soprattutto se hanno bisogno di aiuto. Sul Toro si può sempre contare, è un esempio di lealtà.

Se i segni di Terra sono affidabilissimi, non si può dire altrettanto di quelli di Acqua. Il Cancro, lo Scorpione e i Pesci sono tendenzialmente persone volubili ed emotive. Tali caratteristiche sono dei punti di forza, ma se non gestiti e dosati con cautela divengono dei difetti relazionali. È difficile infatti contrastare l’arte manipolatoria di uno Scorpione, potrebbe infatti alterare la realtà per uscirne vincente e avere la meglio in ogni discussione. Non proprio il massimo dunque in termini di affidabilità, specie nelle relazioni sentimentali nelle quali l’autenticità e la sincerità dovrebbero primeggiare.

Il Cancro, governato dalla Luna è profondamente sensibile, ma attenzione poiché è incline a sbalzi umorali forti. Potreste dunque trovarvi in difficoltà e chiedergli aiuto, ma non ricevere risposta a causa del suo umore down. Attenzione poi anche ai Pesci. Le persone nate sotto a questo segno sono molto riservate e timide. Cambiano idea con facilità e ciò potrebbe influenzare anche i loro rapporti.