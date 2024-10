La casa da sogno di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: dove vive la coppia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini vivono in uno splendido appartamento luminoso e ampio: ecco dove si trova la loro casa da sogno.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono una delle coppie più amate dello star system. Entrambi volti noti quando si sono conosciuti erano reduci da storie che si sono rivelate fallimentari. Lui, ex campione di nuoto, ha avuto una relazione con Federica Pellegrini mentre lei aveva chiuso da poco il legame con Vittorio Brumotti. Il loro incontro è stato casuale, ma ha dato una svolta alla loro vita privata.

Dopo pochi mesi di relazione i due parlavano già di matrimonio e famiglia. L’ex velina ha una figlia, Sofia, nata nel 2008 dalla relazione con Davide Bombardini. Al magazine Chi Giorgia ha raccontato che Filippo l’ha conquistata offrendole un buonissimo tiramisù nel giorno del suo compleanno. Nel 2008 i due sono diventati genitori di una bellissima bambina, Mia, e hanno dato forma alla loro famiglia. A causa del Covid si sono sposati prima in forma intima, per poi celebrare l’evento con parenti e amici il 14 maggio 2022 in una bellissima location sul Lago di Como.

Ma dove vivono Giorgia Palmas e Filippo Magnini? La coppia dopo aver trascorso un periodo a Milano ha scelto di mettere radici a Roma. L’appartamento scelto si trova in una zona residenziale della capitale, anche se non sono noti i dettagli dell’area. E’ una dimora bellissima dotata di ogni comfort anche se quello che ha fatto innamorare l’ex nuotatore è lo splendido terrazzo che circonda l’immobile. Un’area dove trascorrere del tempo all’aria aperta, mangiare e rilassarsi, a cui i due vip tengono particolarmente.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini mostrano la casa romana

Sui social di Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono presenti diversi scatti dove mostrano la loro casa romana. I due condividono molto del loro privato e non mancano di interagire con i tanti followers. L’appartamento oltre ad avere un bellissimo terrazzo è caratterizzato da toni chiari, che esaltano la luce naturale, e da complementi d’arredo anche preziosi.

Nelle varie stanze della casa emergono le nuances bianche e alcuni di dettagli di colore, come i divani verde scuro in salone e alcune opere murarie colorate. A risaltare è l’arredo della camera da letto che è decisamente diverso dal resto della casa: emergono toni scuri e alla parete è appeso una bellissima immagine della coppia.

Infine la cucina è sempre nei toni bianchi, disposta in modo lineare. E anche se non è molto grande è ben attrezzata, uno spazio dove Giorgia si diverte a preparare piatti gustosi per la sua famiglia.