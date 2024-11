Cibo avanzato ancora caldo, fai questo prima di riporlo in frigorifero o rischi la salute

È pericoloso mettere il cibo anvanzato in frigorifero quando è ancora caldo? Il pericolo c’è, ecco come bisogna fare per la salute.

La questione se mettere cibi caldi direttamente in frigorifero sia pericoloso è un argomento che suscita dibattiti tra esperti di sicurezza alimentare e cuochi amatoriali. Questa pratica comune è spesso vista con sospetto, ma cosa dicono realmente scienza e linee guida in materia?

Innanzitutto, è importante comprendere perché il tema sia così discusso. La preoccupazione principale riguarda la crescita batterica. I batteri proliferano rapidamente tra i 4 °C e i 60 °C, una fascia di temperatura conosciuta come “zona di pericolo”. Quando il cibo viene lasciato raffreddare a temperatura ambiente, rischia di rimanere troppo a lungo in questa zona, aumentando le possibilità di contaminazione. Tuttavia, c’è chi sostiene che mettere cibi caldi in frigorifero possa danneggiare l’elettrodomestico, causare sbalzi di temperatura e portare a un consumo energetico più elevato.

Cosa dicono gli esperti sulla conservazione del cibo caldo in frigo

Secondo le linee guida della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, è consigliabile raffreddare rapidamente gli alimenti cotti per ridurre al minimo il tempo trascorso nella zona di pericolo. Ciò significa che il cibo dovrebbe essere messo in frigorifero entro due ore dalla cottura. In condizioni climatiche particolarmente calde, questo lasso di tempo si riduce a un’ora. Ma come gestire il trasferimento di cibi ancora caldi?

Un metodo efficace per raffreddare rapidamente i cibi è suddividerli in contenitori più piccoli. Così facendo, la superficie esposta all’aria fredda aumenta, consentendo al calore di dissiparsi più velocemente. Un altro approccio è immergere il contenitore del cibo in un bagno di acqua fredda o ghiaccio prima di metterlo in frigorifero. Questo aiuta a portare rapidamente il cibo fuori dalla zona di pericolo.

Per quanto riguarda l’idea che cibi caldi possano danneggiare il frigorifero, gli esperti rassicurano che l’effetto è minimo. I frigoriferi moderni sono progettati per gestire l’introduzione di alimenti a diverse temperature senza compromettere il loro funzionamento. Tuttavia, è vero che introdurre grandi quantità di cibi caldi può temporaneamente innalzare la temperatura interna del frigorifero, mettendo a rischio altri alimenti conservati. Pertanto, è una buona pratica lasciare un po’ di spazio tra i contenitori per consentire una corretta circolazione dell’aria.

Oltre alla sicurezza, vi sono anche considerazioni di qualità da tenere in considerazione. Alcuni alimenti, se raffreddati troppo rapidamente, possono subire alterazioni nella consistenza o nel sapore. Ad esempio, le zuppe a base di panna o i piatti di pasta potrebbero separarsi o diventare gommosi. Pertanto, mentre la sicurezza alimentare dovrebbe essere la priorità, è possibile adottare un approccio ponderato per preservare la qualità del cibo.