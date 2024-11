Non ti va di fare nulla in inverno? Risolvi col trucco della pera: è miracoloso

Ti basta una pera e affronti l’inverno al meglio e sempre pieno di energie: questa tecnica è davvero miracolosa.

In una società ossessionata dalla performance e dal raggiungimento del massimo risultato, fermarsi a riposare diventa un atto rivoluzionario. Il nostro corpo, infatti, non è progettato per operare senza sosta: ha bisogno di pause per ricaricarsi e per permetterci di osservare il mondo intorno a noi. Eppure, concedersi del riposo non è sempre facile.

Ci sono momenti infatti in cui l’energia scarseggia e il desiderio di agire sembra scomparire. Inizialmente, ci svegliamo presto senza difficoltà, lavoriamo fino a tardi senza lamentarci e portiamo a termine i compiti con naturalezza, con il passare delle settimane però, le cose cambiano. Il piacere di lavorare lascia spazio alla ricerca ossessiva del risultato, spegnendoci giorno dopo gioco lentamente, ma inesorabilmente.

Ora che è arrivato l’inverno poi, in tanti fanno fatica a lasciare il letto caldo, figuriamoci uscire di casa per affrontare il mondo con tutti i suoi problemi e storpiature, ma è proprio qui che entra in gioco il trucco della pera, perfetto per affrontare la stagione invernale pieno di energia e di voglia di fare.

Cambia la tua vita grazie al trucco della pera: da domani avrai molte più energie

Prima di parlare di questa straordinaria tecnica però è importante ricordare due aspetti fondamentali e per nulla scontati. Per prima cosa, è bene affrontare i compiti più difficili al mattino. La forza di volontà non è infinita e si esaurisce molto prima di quanto non possiamo immaginare, motivo per cui è sempre meglio affrontare i compiti più impegnativi quando si è freschi e riposati. Al mattino, con la mente più lucida, è più facile mantenere la concentrazione e lavorare con efficacia.

Oltre alla forza di volontà però, è importante rispettare il proprio ritmo naturale: ognuno di noi ha momenti della giornata in cui è più produttivo e identificare queste fasce orarie e dedicare ad esse le attività più complesse o ad alto valore aggiunto è una scelta saggia perché ti permette di fare tanto in poco tempo. Noterai che pianificare in base al proprio ciclo energetico può fare una grande differenza.

Se queste premesse tuttavia non dovessero essere sufficienti, è qui che entra in gioco il trucco della pera. Quando la voglia di fare latita, tutto quello che devi fare è scegliere un compito, impostare un timer (tutti ne abbiamo almeno uno proprio a forma di pera a casa) per 25 minuti e lavorate senza distrazioni. Dopodiché, puoi concederti una pausa di 5 minuti. Ripeti questo ciclo per quattro volte e poi fa una pausa più lunga di 15-20 minuti. Grazie al trucco della pera manterrai alta la concentrazione e spezzerai la monotonia.