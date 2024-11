Fiocco rosa a Ballando con Le Stelle: è arrivata la cicogna

Fiocco rosa a Ballando con le Stelle: la felicità è incontenibile. Chi sono i neo genitori, i fan sono in estasi.

Non finiscono le emozioni a Ballando con le Stelle, il dance show in onda su Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Il format ormai da oltre un decennio tiene incollati allo schermo orde di telespettatori, i quali sono letteralmente pazzi dello show. Si entusiasmano infatti assistendo alle performance live dei concorrenti.

Settimana dopo settimana, le esibizioni diventano più complesse e, soltanto coloro che ottengono il benestare dei giurati riescono a calcare il palcoscenico durante la serata conclusiva, quella nel corso della quale viene decretato il vincitore. Anche quest’anno l’adrenalina è altissima, ciascuna star vuole accaparrarsi la vittoria e, tra i preferiti e più controversi del pubblico c’è Sonia Bruganelli.

A Ballando con Le Stelle: è arrivata la cicogna

L’ex compagna di Paolo Bonolis è stata l’assoluta protagonista delle scorse puntate, sia per le sue esibizioni sia per i diverbi avuti con la giurata, Selvaggia Lucarelli. La concorrente è finita, dunque, al centro del gossip per settimane e, anche nelle scorse ore si è molto discusso di lei, poiché il suo compagno di ballo nonché insegnante Carlo Aloia ha dovuto lasciarla in sala prove per correre dalla sua amatissima moglie, Jlenia Intravaia Firulottina che stava per mettere al mondo suo figlio.

Il ballerino è divenuto papà di una splendida bimba, già a giugno lui e la sua compagna avevano annunciato al popolo dei social di essere in trepidante attesa per la venuta al mondo della primogenita. Ora, la bambina è nata ed il ballerino ha deciso di condividere questo bellissimo momento della sua vita con i follower. Ha postato infatti alcuni scatti sul suo profilo Instagram palesando tutta la sua felicità e rassicurando i follower, dicendo loro che la neo mamma e la bimba stanno bene.

In men che non si dica, la sua vasta platea di follower gli ha fatto i complimenti per la lieta notizia, chiedendogli altresì se tornerà o meno a ballare sul palcoscenico in coppia con Sonia bruganelli. A tal riguardo, non è possibile sapere cosa accadrà, anche se nei giorni scorsi, sono circolati dei rumors secondo i quali la produzione dello show avrebbe pensato ad una temporanea sostituzione, proprio in virtù della nascita di sua figlia.

Se così fosse, Sonia Bruganelli si ritroverebbe ad affrontare le puntate clou della trasmissione in coppia con un nuovo partner di ballo, ma come accennato, non vi è certezza occorre attendere per capire cosa accadrà.