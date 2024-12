Viaggi e Instagram: gli hotel migliori degli Stati Uniti per selfie mozzafiato

Gli USA sono pieni in ogni dove di luoghi affascinanti da far perdere la testa. Ecco la lista degli hotel meritevoli di essere immortalati.

Le fotografie sono un modo per rendere eterno un luogo o un momento particolarmente significativo. Ogni qualsivoglia fatto o avvenimento della vita quotidiana può essere catturato, non solo per mantenerne il ricordo.

Le immagini ottenute materializzando il ‘disegno della luce’ fungono anche come mezzo di presentazione della realtà e, perciò, di informazione o di comunicazione.

I fatti di cronaca più discussi e i mutamenti sociali e politici più rilevanti, sono stati colti da scatti che meritano di essere incorniciati dei più importanti libri di storia mondiale: la figura che si immola dinnanzi ai carri armati cinesi durante le proteste di Piazza Tienanmen, l’immagine di Martin Luther King che saluta la folla accorsa a Washington per assistere al discorso del ‘I have a dream’ e moltissimi altri.

Sono solo alcuni esempi che, però, ci aiutano a comprendere, meglio di centinaia di righe, quanto la fotografia sia diventata una consuetudine fondamentale nel corso del periodo storico a cui stiamo assistendo.

La fotografia e i social network

L’avvento dei social ha, per forza di cose, rivoluzionato il modo di condividere i momenti immortalati, in quanto ci permettono di manifestare tutto ciò a cui assistiamo e che maggiormente ci colpisce, in tempo reale, diffondendo i nostri scatti con un pubblico che può, potenzialmente, raggiungere l’intero globo. Tra le mete mondiali che vengono più frequentemente raffigurate spiccano New York, con il Ponte di Brooklyn, da cui è possibile scattare immagini mozzafiato dell’intero skyline cittadino, sia di giorno che in notturna, Dubai, dov’è possibile effettuare escursioni in elicottero o nei mari del golfo per catturare angolazioni inedite e peculiari della città, o le spiagge e la flora tropicale di Bali, che include ampie ed immersive foreste di bambù ed appaganti cascate.

Restringendo il cerchio al solo continente europeo, risulta impossibile non citare Parigi, con la sua pittoresca illuminazione notturna, i vicoli di Montmartre e il Moulin Rouge o, solo per citare il simbolo della Ville-Lumière. Per immortalare le splendide bellezze della natura Reykjavik è la meta ‘instagrammabile’ più gettonata del nord Europa, rinomata per l’aurora boreale, per i geyser e per le maestose cascate.

I migliori hotel degli States da visitare (e fotografare)

Nel pieno della rivoluzione social, che ha profondamente modificato ogni aspetto della quotidianità, il modo di viaggiare è profondamente mutato. Gli esperti di CanadaCasino.ca hanno approfondito le statistiche degli hotel di lusso più prestigiosi degli Stati Uniti d’America, individuando le strutture con il maggior numero di tag e visite proprio sui social network, andando a snocciolare i luoghi che sono divenuti, più di altri, dei fenomeni mediatici attraverso il web. Sullo scalino più in fondo della speciale classifica troviamo il Waldorf Astoria di Chicago, che grazie al suo panorama mozzafiato, affacciato sul lago Michigan, ha riscontrato ampi consensi sul mercato. Un gradino più in alto vi è il Sagamore Pendry di Baltimora, nel Maryland, che segue l’Hotel Jerome di Aspen, celebre località sciistica del Colorado, che proprio per questo motivo attrae numerosi appassionati degli sport su neve proprio durante i mesi invernali. Troviamo, poi, il Rancho Valencia di San Diego, che succede di un’unica posizione l’hotel che occupa l’ultimo tassello prima della top 5: il Post Ranch Inn di Big Sur, in California, che vanta 85.362 hashtag su Instagram.

Entrando nella rassegna dei primi cinque hotel statunitensi con più tag sui social, possiamo contemplare il LondonHouse di Chicago, situato proprio lungo la riva che da il fiume alla più importante città dell’Illinois. Appena fuori dal podio, si posiziona, invece, il Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, sede di eventi del calibro del Golden Globe, oltre che di numerosi incontri segreti tra il fu presidente degli Stati Uniti, John F. Kennedy e l’attrice Marilyn Monroe. Medaglia di bronzo per l’Amangiri Hotel, localizzato nel pieno deserto dello Utah, è la garanzia più gettonata per gli ospiti che vogliono combinare il lusso alla privacy nella sua forma più pura. Vanta ben 107.153 hashtag su Instagram. L’argento se lo aggiudica l’Hotel Plaza di New York, costruito agli inizi del XX secolo in stile neo rinascimentale, ha raggiunto uno status iconico, riconosciuto universalmente, grazie alle numerose apparizioni in pellicole cinematografiche che hanno fatto la storia del grande schermo. È stato capace di raccogliere oltre 125.000 tag tra Instagram e TikTok. Il primato incontrastato, con più di 200.000 hashtag complessivamente raggiunti, appartiene al Hotel Bellagio, sito sulla Las Vegas Strip, principale snodo della città del Nevada.