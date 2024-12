Un anno in giro per il mondo in crociera: l’idea, costosa, per visitare ogni angolo del pianeta in 12 mesi

Ti piacerebbe viaggiare in crociera per un anno? E’ possibile, ma è una soluzione molto costosa in quanto visiterai molte zone del pianeta.

Le crociere non smettono di affascinare tutte le persone che hanno voglia di una vacanza o di esplorare certi posti nel completo relax, magari in compagnia o da soli. E il bello delle crociere è questo: puoi viaggiare circondato da tantissime persone e attività. In genere, la durata dei viaggi è contenuta; infatti, esistono pacchetti da una settimana o, al massimo, di qualche mese.

C’è anche da dire che circa il 70% della popolazione mondiale sceglie le crociere per trascorrere il proprio tempo libero lontano dal caos cittadino, viaggiando in vere e proprie piccole città galleggianti dotate di cinema, teatri e altre comodità cittadine mentre si solcano i mari.

Ma fare una crociera per un anno intero è possibile? Assolutamente sì. Le navi da crociera che possono viaggiare per mesi o anni sono molto richieste, soprattutto da chi possiede un piccolo patrimonio da investire in viaggi così lunghi.

Ad esempio, la compagnia Virgin Voyages ha lanciato un’opportunità unica nel suo genere, cioè una crociera di lusso della durata di un anno con una formula chiamata “All You Can Sail”. Purtroppo, o per fortuna, questa straordinaria avventura è riservata solo agli adulti.

I dettagli e i costi di questa crociera

Questa crociera annuale offre tantissime possibilità, come quella di esplorare itinerari mondiali, ad esempio l’Europa, il Mediterraneo, passando per l’America e il Mar dei Caraibi. Il costo è esorbitante, in quanto ammonta a 114.000 euro (120.000 dollari), e include numerosi servizi. In primis, una camera doppia con letto matrimoniale e un balcone sull’oceano. Infatti, le navi da crociera possono offrire anche cabine che non affacciano sul mare e questo potrebbe risultare deleterio con il passare del tempo, oltre a non offrire una vista sui mari del mondo a chi ha la possibilità di pagare.

Inoltre, si potrà viaggiare in coppia senza costi aggiuntivi. Il viaggio è riservato ai maggiorenni e, per acquistare il pass, bisogna avere almeno 21 anni. Senza contare che il numero di pass annuali è limitato, ma è anche possibile acquistare il pacchetto in bitcoin. Oltre a ciò, e non è scontato, si possono portare molti vestiti a bordo grazie al servizio di lavanderia gratuita.

Com’è strutturato il progetto

Questo è un progetto molto interessante che, a lungo andare, potrebbe diventare il futuro delle crociere, non necessariamente lunghe come questa. Inizialmente, il pass più importante ed utilizzato era quello del programma “Season Pass”, che permetteva un soggiorno di 24-40 notti. Ma il progetto è diventato sempre più ambizioso fino a trasformarsi in una sorta di “pass annuale”, una versione più speciale perché consente agli ospiti di salire a bordo di una qualsiasi nave della compagnia per un anno intero.

Questo non si era mai visto nel mondo delle crociere. Quindi, questo modo di viaggiare potrebbe diventare la prassi e magari diventare anche più accessibile o diventare un’attività in voga per chi se lo può permettere. Ma ciò, in un modo o nell’altro, ridefinisce il concetto di crociera tradizionale.