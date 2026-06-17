Proroga Carta d’Identità Cartacea oltre il 3 agosto 2026: Validità Estesa Solo per la PA, Cosa Cambia

Il 3 agosto 2026 segna un punto cruciale nel cammino verso la carta d’identità elettronica . Il governo ha deciso: la versione cartacea resterà valida, ma solo in circostanze molto precise e per usi limitati. Dietro questa scelta c’è un motivo pratico, quasi urgente: gli uffici anagrafe, ancora alle prese con ritardi e difficoltà nel distribuire la CIE, hanno bisogno di respiro. Quindi, niente fretta per cambiare documento nei prossimi anni, ma attenzione: questa “tregua” ha confini ben definiti, e non si può abbassare la guardia.

Carta d’identità cartacea: quando resta valida fino al 2026

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non perderà subito la sua validità, anche se il documento elettronico sarà sempre più la regola. La proroga del Governo consente di usare il vecchio documento per «determinate finalità», soprattutto per l’identificazione dentro i confini nazionali e per alcune pratiche amministrative. Ma per viaggi all’estero o procedure internazionali, servirà comunque la CIE, più sicura e riconosciuta.

Dietro questa deroga ci sono due motivi. Da una parte, diversi Comuni non riescono a far fronte alla crescente domanda di carte elettroniche, tra problemi organizzativi e infrastrutturali. Dall’altra, il Governo vuole evitare che qualcuno resti senza un documento valido durante la transizione. Così chi non ha ancora potuto richiedere la CIE, per motivi burocratici o mancanza di disponibilità, ha ancora un po’ di tempo.

Come si muovono i Comuni in caso di difficoltà con la CIE

Il Consiglio dei Ministri ha previsto anche una soluzione per i Comuni in difficoltà nel rilasciare subito la carta d’identità elettronica. In questi casi, potranno consegnare un documento provvisorio, che farà da carta d’identità fino all’emissione della CIE definitiva.

Questa mossa serve a evitare che i cittadini restino senza un documento, soprattutto in situazioni urgenti, come viaggi o pratiche burocratiche da sbrigare in fretta. Il documento provvisorio avrà una validità limitata nel tempo, perché l’obiettivo resta il passaggio completo alla versione elettronica.

Il supporto ai Comuni è fondamentale per non far accumulare ritardi o creare disagi alla popolazione. Mantenere valida la carta cartacea per certi usi dimostra che la transizione sarà graduale e sotto controllo.

Cosa cambia per cittadini e uffici anagrafe nel 2024

La decisione del Governo ha effetti immediati e di lungo termine. Per i cittadini significa non dover correre a cambiare subito il documento, evitando così code e stress da scadenze ravvicinate. Il passaggio alla CIE si potrà organizzare con più calma.

Per gli uffici anagrafe, invece, la proroga rappresenta un respiro importante. La domanda continua di carte elettroniche aveva messo a dura prova le risorse degli enti locali, con il rischio di ritardi e disagi. Ora potranno gestire meglio le richieste, concentrandosi su chi ha più bisogno o sulle emergenze.

In più, il documento provvisorio aiuterà a smaltire le pratiche urgenti senza intasare gli sportelli, dando più stabilità al sistema. Nel 2024 quindi convivranno ancora carta d’identità cartacea ed elettronica, ma con regole chiare.

Queste mosse dimostrano l’attenzione del Governo a garantire a tutti il diritto all’identità, senza penalizzare chi abita in Comuni meno attrezzati o si trova in situazioni difficili.

Il piano per i prossimi anni punta a guidare la popolazione verso la digitalizzazione dei documenti, senza forzature e con un occhio di riguardo per chi rischierebbe di restare indietro. Futuri aggiornamenti dovranno tenere conto della reale capacità dei Comuni di affrontare questo cambiamento in modo equilibrato e sostenibile.