Decreto Rimpatri Volontari Assistiti: Camera Approva la Legge tra Tensioni e Dibattito Acceso

La Camera ha approvato il decreto sui rimpatri volontari assistiti, ma non senza fatica. Il voto è arrivato dopo un dibattito acceso, segnato soprattutto dagli interventi taglienti di Futuro Nazionale, spesso chiamati “vannacciani” in Aula. Quel gruppo ha spinto forte, mettendo in difficoltà il governo e la coalizione di centrodestra, svelando crepe profonde su temi come immigrazione e sicurezza. Tra accuse reciproche e qualche sguardo d’imbarazzo tra i banchi della maggioranza, il decreto è passato, ma il clima resta teso.

Centrodestra diviso: il peso dei “vannacciani” nel confronto parlamentare

La discussione ha svelato una coalizione al limite della tenuta. I deputati di Futuro Nazionale hanno preso la scena, intervenendo spesso e tenendo banco per gran parte del dibattito. Sono stati etichettati dagli avversari come “la sporca dozzina”, un’espressione che ha acceso ulteriormente gli animi. Dal fronte opposto, il Movimento 5 Stelle, con il capogruppo Riccardo Ricciardi, ha attaccato senza risparmiare critiche, accusando la maggioranza di alimentare una propaganda divisiva e spesso estrema, figlia del clima che lo stesso governo ha contribuito a creare.

Al centro di tutto, la frattura tra Futuro Nazionale e i partner di coalizione. Il gruppo ha spinto forte, evidenziando un dissidio interno che ha lasciato molti deputati di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia in silenzio durante le sedute, permettendo alle opposizioni di sfruttare questo vuoto di risposta. Un segnale chiaro di una maggioranza che fatica a mostrarsi unita.

Opposizione all’attacco: “Il governo sotto il giogo dei vannacciani”

Filiberto Zaratti di Avs ha dato voce alle critiche più nette, descrivendo un governo “subordinato” ai diktat di Futuro Nazionale. Il confronto si è acceso su un ordine del giorno proposto proprio dai “vannacciani”, che inizialmente aveva l’ok condizionato del governo. Dopo un acceso scambio con il sottosegretario Nicola Molteni, quest’ultimo ha ritirato le condizioni, concedendo un via libera pieno ma non senza qualche frecciatina.

Lo scontro tra Molteni e i deputati di Futuro Nazionale è stato il momento chiave. Il rappresentante della Lega ha difeso la linea del governo, ricordando che chi oggi sta all’opposizione fino a poco fa era in maggioranza e che “lezioni non se ne prendono”.

Nuove alleanze e giochi di potere nel centrodestra

Il passaggio di deputati da una parte all’altra e la nascita di gruppi come Futuro Nazionale stanno cambiando gli equilibri interni. Laura Ravetto, ex Lega, ha sintetizzato così il rapporto con i “vannacciani”: “insegnare alla destra quando si deve fare la destra”. Una frase che fotografa la volontà di una parte del centrodestra di tenere saldamente il timone, evitando spaccature troppo ampie e mantenendo il controllo sulle strategie.

Questi contrasti mettono a rischio la governabilità e spostano l’attenzione dalle leggi alle lotte di potere interne alla coalizione.

Voto finale: un sì con riserve e il segno del compromesso

Al momento del voto, Futuro Nazionale ha deciso di approvare il decreto, pur esprimendo qualche riserva. Hanno spiegato che il testo non rispecchia del tutto le loro posizioni, ma che alla fine si è trattato di una scelta pragmatica. Un voto che sottolinea quanto sia delicato trovare un punto di equilibrio all’interno della maggioranza.

Prima della chiusura, Rossano Sasso ha preso la parola per criticare la linea del governo, accusandolo di aver deluso le aspettative degli elettori di centrodestra del 2022. Parole che mostrano un malessere interno destinato a pesare nel prossimo futuro.

Nuovi equilibri in Aula dopo i movimenti parlamentari

Il dibattito ha messo in luce molto più di una semplice legge. La nascita di nuovi gruppi come Futuro Nazionale e lo spostamento di parlamentari tra maggioranza e opposizione stanno ridisegnando gli assetti in Parlamento. È una fase politica delicata, in cui alleanze e rapporti di forza si rinegoziano continuamente.

Il governo, consapevole delle tensioni, ha scelto la prudenza, evitando risposte che potessero inasprire i toni e mettere a rischio la tenuta della coalizione.

Maggioranza sceglie la linea soft per evitare divisioni

Durante le votazioni e gli interventi conclusivi, la maggioranza ha mantenuto un tono contenuto. Niente repliche dirette ai “vannacciani”, segno di una strategia chiara: tenere insieme i pezzi e non alimentare ulteriori fratture.

Il vero avversario resta l’opposizione, mentre le tensioni interne sono state tenute fuori dai riflettori. Un modo per limitare i danni e mantenere un’apparenza di compattezza.

Fratelli d’Italia conferma la linea dura sull’immigrazione

Sara Kelany, responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia, ha ribadito il pieno appoggio al decreto. Ha sottolineato la volontà del governo di continuare con fermezza la lotta contro l’immigrazione irregolare, ricordando che Meloni ha chiuso il “business” dei centri di accoglienza, accusando il centrosinistra di alimentare polemiche inutili sui centri di permanenza per i rimpatri .

La posizione di FdI conferma una linea dura che il governo vuole mantenere come punto di forza in vista dei prossimi passaggi parlamentari.

Il voto di oggi è solo un passo in un percorso segnato da divisioni e rimescolamenti. Il centrodestra dovrà rivedere equilibri e strategie, con lo sguardo fisso sui temi caldi dell’immigrazione e della sicurezza.