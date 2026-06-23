Cellulare al semaforo rosso: multa fino a 1000€ e sospensione patente, la Cassazione spiega perché è vietato

Quante volte, fermi al semaforo rosso, avete dato una rapida sbirciata al cellulare? Bene, da oggi è un’abitudine da dimenticare. La Corte di Cassazione ha chiarito senza mezzi termini: niente telefonate, messaggi o social, nemmeno quando si è fermi. La sanzione? Può arrivare fino a 1000 euro, con in più la sospensione della patente. Un segnale netto che cambia le regole della strada.

Cassazione: al semaforo rosso non si scherza con il cellulare

L’ordinanza numero 23331 del 2020 ha chiarito senza appello un punto fondamentale. Secondo la Suprema Corte, restare fermi al semaforo rosso non equivale a una pausa libera, ma fa parte della fase di “marcia” del veicolo, come stabilito dall’articolo 173 del Codice della Strada. Quindi, usare il telefono in quei momenti è considerato un illecito, esattamente come se si fosse in movimento.

Questo significa che nemmeno un attimo di distrazione è ammesso. La legge punisce chi usa lo smartphone mentre aspetta il verde, con sanzioni severe e misure amministrative pesanti.

Multe salate e sospensione della patente: cosa rischiano gli automobilisti

Le pene per chi viene beccato a usare il cellulare al semaforo non sono certo leggere. La multa può arrivare fino a 1000 euro, mentre la patente può essere sospesa fino a due mesi. La Cassazione conferma che queste misure sono giuste e necessarie per frenare comportamenti pericolosi.

Non si tratta solo di evitare una multa: distrarsi anche per un attimo mentre si è fermi può mettere a rischio la sicurezza propria e degli altri, soprattutto quando si riprende la marcia.

Va ricordato che il Codice della Strada non fa distinzioni nemmeno per soste brevi, segno che l’Italia vuole tagliare alla radice ogni possibile fonte di distrazione al volante.

Distrazioni al volante: un rischio che non si può sottovalutare

La sentenza arriva in un momento in cui la sicurezza stradale è più che mai al centro dell’attenzione. La distrazione alla guida resta una delle cause principali di incidenti in Italia. E la legge non lascia scampo: anche quando si è fermi, il cellulare deve restare da parte.

Il divieto non riguarda solo il telefono, ma tutti i dispositivi che possono distogliere l’attenzione alla guida. Per questo le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, con occhi attenti, postazioni strategiche e tecnologie di rilevamento per pizzicare chi non rispetta le regole.

Questi controlli servono a far capire che non si scherza con la sicurezza. Ogni distrazione può avere conseguenze gravi, anche in quei pochi secondi di fermo al semaforo.

Guidatori avvertiti: niente cellulare neanche al semaforo

In pratica, il messaggio è semplice: quando siete al volante, il telefono deve rimanere spento o fuori portata, anche se siete fermi a un semaforo rosso. Non è un dettaglio da poco, ma una regola che può salvare vite.

Le campagne di sicurezza stradale devono insistere su questo punto, perché spesso si sottovaluta quanto può essere pericoloso anche un attimo di distrazione. Tenere il cellulare lontano mentre si guida fa parte di una guida responsabile.

Se proprio serve usare il telefono, l’unico momento sicuro è quando il veicolo è fermo e lontano dalla carreggiata. La responsabilità di ciascun conducente è fondamentale per rendere le strade più sicure per tutti, pedoni compresi.

Le multe e le sospensioni non sono solo punizioni, ma strumenti per spingere davvero a cambiare abitudini e mettere la sicurezza al primo posto.