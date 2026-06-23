Concesio, arrestato 23enne per molestie su quattro ragazzine in piscina: direttore interviene e salva le vittime

Quattro bambine sotto i dieci anni, tranquille in piscina a Concesio, quando un giovane di 23 anni si è avvicinato a loro con intenzioni inaccettabili. Era una giornata come tante, con i genitori a osservare da lontano, ma la paura è esplosa in pochi istanti. L’uomo ha toccato le piccole in modo indebito, scatenando sconcerto e tensione. Il direttore della piscina, però, non ha esitato: ha bloccato il ragazzo e chiamato subito la polizia. Così, un potenziale dramma è stato evitato grazie a un intervento tempestivo e deciso.

Il direttore interviene prontamente e blocca l’aggressore

La scena si è svolta nel tardo pomeriggio, con la piscina affollata di famiglie. Le quattro bimbe erano affidate agli spazi comuni mentre i genitori si trovavano altrove. Il ventitreenne si è avvicinato senza destare sospetti, poi ha iniziato a toccarle in modo scorretto. Il direttore, notando movimenti strani e lo sguardo turbato delle ragazze, ha deciso di osservare più da vicino cosa stesse accadendo.

Non ha esitato a intervenire, allontanando l’uomo e portando le bambine in un luogo protetto. Senza perdere tempo ha chiamato le forze dell’ordine, che sono arrivate velocemente. Nel frattempo ha mantenuto la calma, tranquillizzando le ragazze e raccogliendo informazioni utili per gli agenti.

La polizia avvia le indagini, l’uomo nega ma le prove lo incastrano

Gli agenti della Questura di Brescia hanno preso in mano la situazione, ascoltando le testimonianze e controllando le telecamere di sorveglianza della piscina. Il ventitreenne è stato fermato subito, ma ha negato ogni addebito. Le immagini e le dichiarazioni delle bambine però hanno confermato le molestie.

L’uomo, originario della zona, è stato denunciato per molestie su minori. Le autorità stanno valutando ulteriori provvedimenti e continuano a ricostruire i fatti. Le famiglie delle vittime sono state informate e assistite da operatori sociali che offrono supporto psicologico per aiutarle a superare il trauma.

La comunità si stringe intorno alle vittime, cresce l’allarme sulla sicurezza

La notizia ha subito allarmato Concesio e i paesi vicini. Molti genitori hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei loro figli in luoghi pubblici come le piscine. L’intervento rapido e deciso del direttore è stato riconosciuto come un esempio di responsabilità e attenzione verso i più piccoli.

Associazioni e istituzioni locali hanno richiamato l’importanza di una vigilanza costante e della formazione del personale per individuare e bloccare comportamenti sospetti. Questo episodio ha riaperto il dibattito sulla protezione dei minori negli spazi di svago. Si attendono ora misure più rigorose per garantire ambienti sicuri, dove bambini e ragazzi possano stare senza rischi.