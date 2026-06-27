Le città italiane con il miglior clima nel 2026: Ancona e Bari sul podio della vivibilità

Quando il termometro comincia a scendere, la domanda non è più solo “che tempo farà domani?”, ma “dove si sta davvero bene in Italia?” Nel 2026, Ancona ha conquistato questo titolo ambito, scalando la vetta di una classifica che ha valutato ben 108 capoluoghi. Non basta il sole a fare il clima migliore: conta l’aria che si respira, le brezze che accarezzano il viso, l’umidità che non pesa. Al contrario, città come Mantova e Cremona si ritrovano nelle retrovie, schiacciate da un clima meno ospitale. La geografia del benessere meteorologico, insomma, cambia volto.

Come si misura il clima ideale: i parametri della classifica 2026

La classifica sulla vivibilità climatica del 2026, curata dal Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it, non si è limitata a guardare la temperatura media. Ha considerato un mix di elementi: umidità, vento, pioggia e anche la capacità della città di smaltire il calore nelle ore più calde. L’obiettivo? Valutare il comfort reale di chi vive ogni giorno in quei luoghi.

Vento e umidità sono stati al centro dell’attenzione, perché sanno rendere più sopportabili le ondate di caldo o di freddo. È il caso di Ancona, dove la brezza che arriva dall’Adriatico aiuta a mantenere temperature più miti in estate e a ridurre l’umidità in inverno, evitando sbalzi estremi.

Dall’altra parte, alcune grandi città soffrono l’effetto “isola di calore”, un problema legato all’urbanizzazione intensa. Asfalto e cemento accumulano calore e lo rilasciano di notte, rendendo le notti più afose. È il caso delle città di pianura come Mantova e Cremona, che pagano anche una scarsa ventilazione e livelli elevati di inquinamento.

Il vantaggio del mare: la costa adriatica tra le migliori

La costa adriatica si conferma un vantaggio per il clima delle città. Nella top ten del 2026, oltre ad Ancona, ci sono anche Bari e Vibo Valentia. Il mare gioca un ruolo fondamentale tutto l’anno, soprattutto nel regolare le temperature.

In estate, la brezza marina abbassa la percezione del caldo, rendendo più tollerabili anche le giornate con oltre 35 gradi. D’inverno, invece, il mare attenua il freddo e le gelate, mantenendo condizioni più stabili.

Non meno importante è la qualità dell’aria: lungo l’Adriatico si respira aria più pulita grazie al ricambio con quella marina, meno carica di polveri e inquinanti rispetto all’entroterra. Tutto questo crea un clima equilibrato, apprezzato da chi vive o lavora in queste città.

Le città in difficoltà: l’urbanizzazione che pesa sul clima

Le grandi città e quelle situate nelle pianure del nord-est e della Pianura Padana faticano a mantenere un buon livello di vivibilità climatica. Mantova e Cremona, in particolare, chiudono la classifica 2026. Qui l’effetto isola di calore si fa sentire forte, aggravato dalla densità urbana e dalla scarsità di spazi verdi.

Asfalto e cemento trattengono calore tutto il giorno e lo rilasciano lentamente durante la notte, creando un disagio termico che si riflette anche sulla qualità dell’aria. Questo peggiora la vita soprattutto durante le ondate di caldo estivo.

La mancanza di vento e le inversioni termiche tipiche delle pianure aumentano la concentrazione di polveri sottili, peggiorando l’aria che si respira. Le piogge, spesso scarse o irregolari, non bastano a dare sollievo.

Tutto questo conferma come urbanizzazione e posizione geografica pesino molto sull’equilibrio ambientale.

Le sfide del 2026: come le città affrontano il clima difficile

L’effetto isola di calore e l’inquinamento urbano restano problemi seri per molte città italiane nel 2026. Il rapporto mette in luce come la crescita rapida delle aree urbane spesso avvenga senza un’adeguata presenza di verde o misure di mitigazione.

Per migliorare la situazione servono interventi mirati: più aree verdi, trasporti più sostenibili, sistemi di monitoraggio ambientale più efficaci. Diverse città hanno già preso in mano la questione, consapevoli che “il clima incide direttamente sulla salute e sulla qualità della vita.”

Chi riesce a mantenere un buon equilibrio climatico si ritrova con cittadini più sani e una migliore vivibilità. La classifica 2026 è quindi uno specchio importante, che racconta non solo il clima, ma anche le politiche ambientali e urbanistiche in atto. Un punto di partenza per capire quali strade seguire per rendere le nostre città più vivibili.