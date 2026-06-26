Sassari senza pronto soccorso veterinario H24 dopo 4 mesi: Sardegna al Centro 20 Venti chiede interventi urgenti

Quattro mesi fa Sardegna al Centro 20 Venti bussava alle porte del Comune di Sassari. Chiedeva due cose semplici, ma indispensabili: un pronto soccorso veterinario e un bus rapido per la città. Oggi, però, tutto è fermo, bloccato in un’attesa che pesa come un macigno sulla comunità locale.

Non si tratta di proposte nuove, ma di risposte concrete a bisogni reali, quelli che influenzano ogni giorno la vita di tanti sassaresi. Il silenzio delle istituzioni, o forse la lentezza con cui si procede, non fa che aumentare la frustrazione di chi da tempo attende segnali chiari e fatti.

Sardegna al Centro 20 Venti torna a premere, senza mezzi termini: “basta parole, serve impegno vero.” La pazienza sta finendo, e la città reclama azioni, non promesse.

Pronto soccorso veterinario, una priorità per Sassari

La prima richiesta riguarda un servizio di pronto soccorso veterinario. Sassari, come molte città del Mediterraneo, vede crescere il numero di animali domestici e, di conseguenza, anche le emergenze veterinarie aumentano. Oggi chi ha un animale in difficoltà spesso deve rivolgersi a strutture fuori città, con disagi evidenti e rischi per la salute degli animali.

Un pronto soccorso veterinario in città garantirebbe un’assistenza immediata, riducendo i tempi di attesa in situazioni critiche. Non solo per cani e gatti, ma anche per altri animali domestici o da cortile. Questo servizio sarebbe un punto di riferimento prezioso sia per i cittadini che per i veterinari, permettendo interventi tempestivi e più efficaci.

A Sassari ci sono cliniche private, ma senza un servizio pubblico dedicato le famiglie affrontano costi elevati e difficoltà, soprattutto nelle ore notturne o nei giorni festivi, quando trovare aiuto diventa un vero problema. Il pronto soccorso veterinario sarebbe dunque non solo un servizio sanitario, ma anche un sostegno sociale importante per tutta la comunità.

Bus urgente, la risposta che Sassari aspetta

L’altra richiesta di Sardegna al Centro 20 Venti riguarda un servizio di trasporto pubblico rapido e flessibile. Sassari, con una popolazione in crescita, deve fare i conti con un sistema di mobilità pubblica spesso insufficiente e poco pronto a rispondere alle emergenze quotidiane di cittadini e lavoratori.

Un servizio bus urgente, con orari studiati e percorsi ottimizzati, faciliterebbe gli spostamenti in caso di necessità improvvise, come visite mediche, impegni di lavoro o situazioni personali urgenti. Oggi, invece, il trasporto pubblico segue orari e percorsi fissi, poco adatti a chi ha bisogno di muoversi velocemente.

Sardegna al Centro 20 Venti sottolinea come un servizio di questo tipo potrebbe anche alleggerire il traffico privato e ridurre l’inquinamento. Inoltre, sarebbe un aiuto concreto per chi ha meno autonomia, dagli anziani agli studenti, che spesso faticano a trovare mezzi adeguati alle loro esigenze immediate.

Questa richiesta mette in luce l’urgenza di investire nel trasporto pubblico, per rendere Sassari una città più moderna e attenta alle esigenze di tutti, capace di garantire mobilità rapida anche nelle situazioni impreviste.

Comune di Sassari: ancora nessuna risposta concreta

Nonostante le ripetute sollecitazioni di Sardegna al Centro 20 Venti, il Comune di Sassari non ha ancora messo in campo interventi concreti su questi due fronti. Il ritardo crea dubbi e preoccupazioni tra cittadini e operatori, spingendo il movimento a richiamare con forza l’attenzione pubblica.

Gestire servizi innovativi può essere complesso, ma questo non giustifica l’assenza di una strategia chiara entro il 2024. Risorse, bandi e programmazione devono partire subito per rispondere a richieste ormai evidenti a tutti.

L’attesa rischia di alimentare malumori e sfiducia, proprio quando Sassari dovrebbe puntare a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. Sardegna al Centro 20 Venti ribadisce che “il tempo delle parole è finito: ogni ritardo si traduce in bisogni insoddisfatti e in un servizio pubblico che non regge più il passo.”

I sassaresi guardano e aspettano, sperando finalmente in risposte chiare e in servizi indispensabili come il pronto soccorso veterinario e il bus urgente.