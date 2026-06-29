Photored Italia: come funzionano i dispositivi e quando scattano le multe per il semaforo rosso

Ogni anno, migliaia di automobilisti italiani vengono pizzicati a passare col rosso. Non è solo questione di fortuna o di occhi vigili delle forze dell’ordine: dietro c’è una tecnologia sempre più sofisticata, che scatta foto e registra video senza lasciare scampo. In molte città, i semafori intelligenti sono diventati sentinelle silenziose, pronte a immortalare chi non si ferma. Il risultato? Un aumento netto delle multe, ma anche – e soprattutto – una strada più sicura. Perché, se il rosso è rosso, rispettarlo non è solo un obbligo, è una questione di vita o di morte.

Come funzionano i sistemi anti-passaggio col rosso

I dispositivi che rilevano il passaggio col rosso uniscono diverse tecnologie. Ci sono telecamere ad alta definizione piazzate nei punti più critici degli incroci. Queste scattano foto o registrano video nel momento in cui un’auto oltrepassa la linea d’arresto col semaforo rosso. Spesso, sotto l’asfalto, sono installati sensori a infrarossi o a induzione magnetica che rilevano il passaggio del veicolo e la sua velocità. Tutti i dati vengono incrociati per capire se davvero non è stato rispettato lo stop.

Il sistema si attiva solo quando il semaforo è rosso per la corsia monitorata. Controlla il colore del semaforo e l’istante in cui il veicolo attraversa l’incrocio. Se le immagini confermano la violazione, scatta la segnalazione automatica che arriva agli uffici preposti per inviare la multa.

Questi sistemi sono particolarmente utili quando la visibilità è scarsa, di notte o con maltempo, perché documentano le infrazioni senza margine di errore. Inoltre, riducono il rischio di sbagli umani, affidandosi a prove fotografiche chiare e a dati elettronici precisi.

Quando scatta la multa per passaggio col rosso

La multa scatta nel momento in cui un veicolo supera la linea d’arresto dopo che il semaforo è diventato rosso. Non basta avvicinarsi con prudenza o fermarsi sulla linea, ma passare effettivamente col rosso è una violazione del codice della strada. Il sistema registra con precisione quando il veicolo entra nell’incrocio con il segnale d’arresto acceso.

Una volta accertata l’infrazione, le prove fotografiche vengono inviate all’ufficio competente, che poi manda la multa al proprietario dell’auto. In Italia, la responsabilità è del proprietario, salvo che venga indicato un conducente diverso.

Oltre alla sanzione economica, la multa per passaggio col rosso comporta spesso la decurtazione di punti dalla patente. Rispettare queste regole è fondamentale per evitare incidenti gravi, con feriti o peggio. La diffusione di telecamere ha contribuito a ridurre le infrazioni, spingendo gli automobilisti a guidare con più attenzione agli incroci.

Negli ultimi mesi, diversi Comuni hanno aumentato il numero di questi dispositivi nei punti più trafficati della città, puntando a bilanciare sicurezza e scorrevolezza del traffico. Le amministrazioni locali sottolineano come questi strumenti siano indispensabili per una gestione moderna e più sicura della viabilità urbana.