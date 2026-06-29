Malori sulle spiagge della Sardegna: morto un 75enne a Cala Liberotto, 48enne salvata a Platamona in rianimazione

Il caldo afoso del Golfo di Orosei ha fatto da sfondo a una tragedia improvvisa: un pensionato di 75 anni è morto sotto il suo ombrellone, mentre cercava un po’ di refrigerio al mare. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando attoniti chi era lì con lui e i bagnanti vicini. Nel frattempo, a Sassari, un’altra corsa contro il tempo: una donna è stata colpita da un infarto ed è ora in rianimazione. Due episodi drammatici, distanti pochi chilometri ma uniti da un’unica parola: emergenza.

Tragedia in spiaggia: pensionato stroncato da malore nel Golfo di Orosei

È successo nel pieno della giornata, sotto il sole caldo di una spiaggia affollata sulla costa orientale sarda. Il pensionato, 75 anni, residente in zona, si era sistemato all’ombra per godersi la giornata. Intorno a mezzogiorno, è stato colto da un malore improvviso. Chi era lì ha tentato di aiutarlo, con bagnini e soccorritori che sono intervenuti subito, ma purtroppo ogni sforzo è stato inutile.

Il 118 è arrivato rapidamente e ha avviato le manovre di rianimazione, ma l’uomo non ha mai ripreso conoscenza. Il medico ha confermato il decesso, presumibilmente dovuto a un infarto fulminante. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per raccogliere testimonianze e chiarire la dinamica, che sembra da attribuire a cause naturali.

La notizia ha colpito chi frequenta la spiaggia e chi conosceva il pensionato, descritto come persona riservata e gentile. Le autorità locali hanno sottolineato quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente in questi casi, ricordando a tutti l’importanza di rispettare le norme di sicurezza sanitaria sulle spiagge.

Sassari, donna in condizioni critiche dopo infarto improvviso

Nella stessa giornata, a Sassari un altro episodio grave ha messo in allarme la città. Una donna è stata colta da infarto mentre si trovava in casa. I familiari hanno chiamato subito il 118, che ha agito prontamente trasferendola all’ospedale civile, dove è stata ricoverata in rianimazione.

Le sue condizioni restano molto serie, secondo le ultime notizie dall’ospedale. Il personale medico sta facendo tutto il possibile per stabilizzare la paziente, monitorando costantemente i suoi parametri vitali. In questi casi, la rapidità degli interventi è decisiva per aumentare le chance di recupero.

I cardiologi stanno valutando ulteriori trattamenti, inclusi eventuali interventi chirurgici o procedure per ripristinare il flusso sanguigno e limitare i danni al cuore. La prognosi è riservata, data la gravità dell’evento.

Questo caso mette in luce quanto sia importante la prevenzione, soprattutto negli anziani, con controlli regolari su pressione, diabete e colesterolo. Le autorità sanitarie locali si stanno muovendo per sensibilizzare la popolazione, in particolare in questa stagione calda che può favorire problemi cardiaci improvvisi.

Due episodi separati, ma entrambi molto gravi per la comunità sarda, che ribadiscono la necessità di una rete di soccorso efficiente e di una costante attenzione alla salute, soprattutto tra gli anziani. Le indagini proseguono e cresce la preoccupazione per la salute pubblica in questa calda estate.