Incendio in appartamento ad Arzachena: vigili del fuoco salvano un cagnolino dalle fiamme

Incendio in via Tempio ad Arzachena: vigili del fuoco salvano cane intrappolato

Domenica 28 giugno, poco dopo le 20, un incendio ha avvolto un appartamento in via Tempio, ad Arzachena. Le fiamme avanzavano rapide, minacciando di distruggere tutto. Dentro casa, oltre alle persone, c’era un cane in grave pericolo. I vigili del fuoco sono intervenuti con urgenza, spingendosi tra il fumo denso e il calore opprimente per salvare l’animale intrappolato. Un salvataggio al limite, che ha evitato una tragedia.

Arrivo lampo e lotta contro il fuoco

Pochi minuti dopo la chiamata, la squadra dei vigili del fuoco di Arzachena è arrivata in via Tempio. L’appartamento era già avvolto da un fumo denso e opprimente. Senza perdere tempo, i pompieri hanno iniziato a spegnere le fiamme, cercando di limitare i danni e impedire che il rogo si propagasse agli appartamenti vicini. Hanno valutato rapidamente la situazione, entrando con cautela per individuare la fonte del fuoco e mettere in salvo chiunque fosse rimasto all’interno. Il lavoro coordinato ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

I vigili hanno usato estintori portatili e naspi per domare il fuoco, mentre le squadre di supporto controllavano la stabilità dell’edificio e l’eventuale presenza di gas tossici. L’incendio, probabilmente causato da un incidente, è stato contenuto in pochi minuti. Le autorità stanno ancora indagando per capire cosa abbia scatenato le fiamme.

Il salvataggio del cane: un gesto che fa la differenza

Nel corso delle operazioni, i pompieri hanno trovato un cane intrappolato dentro l’appartamento. L’animale era agitato e respirava fumo, ma fortunatamente non aveva ferite gravi. Lo hanno portato subito fuori, in un’area sicura, dove gli è stato somministrato ossigeno e sono stati controllati i suoi parametri. Il cane è stato poi affidato a un veterinario, che ha confermato l’assenza di danni seri e ha disposto un ricovero per ulteriori accertamenti.

Questo intervento rapido ha evitato conseguenze ben più gravi per il piccolo animale, esposto a fumo e calore pericolosi. La prontezza e la professionalità dei vigili del fuoco hanno fatto la differenza in una situazione delicata.

Appartamento inagibile, sopralluoghi in corso

L’incendio ha reso l’appartamento di via Tempio temporaneamente inagibile. Tecnici e periti hanno già effettuato un primo sopralluogo per valutare i danni strutturali e la sicurezza dell’edificio. Sono in programma controlli più approfonditi su pareti, impianti elettrici e idraulici. Nel frattempo, i proprietari sono stati invitati a non rientrare fino a nuovo avviso.

Le autorità locali hanno colto l’occasione per ricordare a tutti l’importanza di mantenere in casa dispositivi sicuri e di fare regolarmente controlli agli impianti elettrici, per evitare tragedie simili. L’incendio di ieri sera è stato un campanello d’allarme per tutta la zona, sottolineando quanto sia fondamentale non abbassare mai la guardia sul rischio incendi, anche in quartieri tranquilli.

Grazie alla rapidità dell’intervento dei vigili del fuoco si è evitato il peggio: persone e animali sono stati messi in salvo, e i danni all’edificio sono stati contenuti. Le indagini proseguono per fare chiarezza sulle cause del rogo e per aumentare la sicurezza di tutti.