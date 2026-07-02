Pujiang a Shanghai: la città cinese ispirata all’architettura romana di Vittorio Gregotti

Nel cuore di Shanghai, tra grattacieli e traffico incessante, sorge Pujiang: una città satellite nata dal nulla nei primi anni Duemila. L’obiettivo? Dare respiro a una metropoli in affanno, schiacciata da una crescita demografica senza sosta. Ma Pujiang non è solo un progetto urbanistico qualunque. Qui, l’Italia ha lasciato un segno tangibile, con quartieri che richiamano lo stile e l’atmosfera del nostro Paese. Un esperimento unico, dove Oriente e Occidente si incontrano e si mescolano, cambiando il volto di Shanghai.

Pujiang e “One City, Nine Towns”: la nascita di una città pensata per respirare

L’idea alla base di Pujiang è semplice: dare respiro a Shanghai, una delle città più affollate al mondo. Fa parte del programma “One City, Nine Towns”, che prevede la costruzione di nove nuove città satellite, ognuna con uno stile diverso, per rendere lo sviluppo urbano più equilibrato e sostenibile.

Quello che rende Pujiang particolare è il richiamo esplicito all’Italia. Nel distretto di Minhang hanno voluto riproporre l’atmosfera delle città storiche italiane: canali artificiali, piazze centrali, spazi pubblici ampi e una rete stradale ordinata, tipica dell’Europa. Il risultato è un mix di bellezza architettonica e praticità, pensato per migliorare la vita quotidiana e offrire un’alternativa meno caotica al centro di Shanghai.

Vittorio Gregotti e la firma italiana sul progetto urbano

Dietro il progetto di Pujiang c’è lo studio dell’architetto Vittorio Gregotti, una figura di spicco nell’urbanistica contemporanea. Il suo approccio ha messo al centro l’interazione tra lo spazio urbano e l’identità culturale, portando elementi italiani tradizionali all’interno del tessuto cittadino.

Il piano prevede una rete di canali che attraversano la città, evocando scorci veneziani, mentre le piazze sono pensate come luoghi di incontro e socialità. Gli spazi pubblici ampi favoriscono spostamenti a piedi o in bici e incentivano il verde urbano. Va però detto che il progetto è stato realizzato solo in parte: alcune idee non si sono ancora concretizzate, ma Pujiang resta un pezzo importante dei piani di sviluppo futuri del distretto di Minhang.

Pujiang domani: sfide e prospettive per una città in divenire

Pujiang continua a giocare un ruolo chiave nella strategia urbanistica di Minhang. I responsabili del territorio la vedono come un progetto da completare, puntando a migliorare i collegamenti con Shanghai e le zone limitrofe.

Non mancano però le difficoltà. Trovare il giusto equilibrio tra esigenze locali e ispirazioni culturali straniere è complicato. A questo si aggiungono fattori come l’andamento dell’economia, i cambiamenti demografici e le politiche abitative, che influenzano tempi e modi della crescita.

Nonostante tutto, Pujiang resta un laboratorio a cielo aperto dove si sperimentano nuove forme di vita urbana. La sua evoluzione sarà un termometro importante per capire come il mix di culture architettoniche può dare vita a nuovi modi di abitare nelle grandi metropoli asiatiche.