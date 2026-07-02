Oceani a 21°C a giugno: record storico confermato da Copernicus con rischio innalzamento livelli mare

Gli oceani stanno toccando temperature record proprio in questa primavera. Secondo gli ultimi dati di Copernicus, la superficie marina si è riscaldata più che mai, un segnale che non lascia spazio a dubbi: il clima sta cambiando in fretta. A peggiorare la situazione, l’arrivo di El Niño, quel fenomeno capace di stravolgere il tempo su scala globale. Le sue conseguenze potrebbero manifestarsi già a breve, mettendo a dura prova gli equilibri degli oceani e, di riflesso, il nostro clima.

Copernicus: primavera da record per il caldo negli oceani

Secondo i rilievi satellitari e i modelli elaborati da Copernicus, questo mese ha segnato temperature marine mai viste finora in primavera. La media delle temperature superficiali supera di parecchio i valori storici, con incrementi di decine di centesimi rispetto ai record passati. Questi dati arrivano da strumenti che monitorano costantemente la temperatura degli oceani in tutto il mondo, offrendo aggiornamenti quasi in tempo reale.

Il riscaldamento riguarda soprattutto le aree tropicali e subtropicali, dove il calore accumulato influenza direttamente i cicli atmosferici. E non è solo una questione di clima: questo aumento persistente sta cambiando anche le condizioni di vita degli organismi marini, molti dei quali sono abituati a temperature più basse. L’allarme arriva in un momento delicato, perché la primavera è solitamente una stagione di calma per gli oceani, mentre ora il trend è in continua salita.

El Niño: il carburante che fa salire ancora la temperatura del mare

El Niño si manifesta con un riscaldamento anomalo delle acque superficiali nel Pacifico equatoriale, alterando profondamente i movimenti degli oceani e dell’atmosfera. Il fenomeno, confermato da diverse agenzie meteorologiche internazionali, rischia di spingere ancora più in alto le temperature già record di quest’anno. Nelle prossime settimane, è molto probabile che si registrino nuovi picchi termici legati proprio a El Niño, con ripercussioni che andranno ben oltre la zona dei tropici.

Questo fenomeno è noto per scatenare eventi meteorologici estremi: piogge torrenziali in alcune zone, siccità prolungate in altre, e un aumento delle tempeste tropicali. Il riscaldamento degli oceani, combinato con questi effetti, alza il rischio di disastri naturali che possono colpire duramente economie e comunità. A preoccupare è anche l’innalzamento del livello del mare, che accelera a causa dello scioglimento dei ghiacciai e dell’espansione termica delle acque.

Riscaldamento oceanico, il prezzo pagato da ecosistemi e popolazioni

L’aumento delle temperature non si limita a cambiare il clima sopra le nostre teste. Le specie marine più sensibili al calore rischiano di vedere compromessi gli equilibri del loro ambiente. Barriere coralline, pesci migratori e tante altre forme di vita che sostengono la catena alimentare sono minacciate. Questi ecosistemi sono fondamentali anche per assorbire anidride carbonica e produrre ossigeno, quindi un loro indebolimento peggiora il quadro climatico globale.

Le comunità che vivono lungo le coste non sono immuni. Erosione delle spiagge, allagamenti, danni alle infrastrutture e perdite nel turismo e nella pesca sono solo alcune delle conseguenze. A soffrire sono soprattutto le aree più vulnerabili, dove la pressione si fa sentire anche su acqua potabile e cibo. I dati di oggi ci spingono a riflettere sull’urgenza di mettere in campo strategie efficaci e di agire concretamente a livello internazionale per fermare questa emergenza climatica.