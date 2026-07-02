Sassari-Alghero in 20 minuti: la quattro corsie della Nurra sarà pronta entro l’estate 2028

Il cantiere della statale 291 Var, la “della Nurra”, non conosce pause. A quattro corsie, questa nuova arteria promette di cambiare radicalmente il modo di viaggiare tra Sassari e Alghero. Da tempo ormai, gli operai lavorano senza sosta, puntando a consegnare l’opera entro la primavera-estate del 2028. Le sfide non mancano, certo, ma il ritmo resta costante e il progetto avanza con decisione. Sicurezza, tempi certi e traffico più fluido: sono questi i traguardi che spingono avanti il cantiere.

Lavori in corso: come procede la costruzione della 291 Var

I lavori sulla statale 291 Var vanno avanti senza intoppi significativi e rispettano il cronoprogramma. Il tratto, lungo decine di chilometri, richiede interventi complessi: nuovi asfalti, ponti, viadotti e l’adeguamento della viabilità locale. In particolare, la realizzazione delle quattro corsie si accompagna alla messa in sicurezza delle curve e al miglioramento degli incroci, passaggi fondamentali per garantire standard elevati di sicurezza.

Le squadre lavorano senza interruzioni prolungate. La presenza costante di materiali, macchinari e personale specializzato ha evitato rallentamenti importanti negli ultimi mesi. Contemporaneamente, si stanno realizzando stazioni di servizio, parcheggi di emergenza e altre infrastrutture accessorie, per rendere il tratto funzionale e comodo appena sarà aperto.

Il completamento entro il 2028 sembra alla portata. I responsabili seguono ogni fase con attenzione, adottando strategie organizzative e tecniche per ridurre i tempi senza sacrificare la qualità. L’uso di materiali innovativi per le pavimentazioni e tecniche avanzate per il drenaggio assicura durata e sicurezza.

Traffico più fluido e ricadute economiche: cosa cambia per Sassari e Alghero

Quando aprirà, la 291 Var cambierà radicalmente il modo di muoversi tra Sassari e Alghero. Oggi il traffico è spesso rallentato da strade a due corsie, fonte di code e incidenti. La nuova arteria a quattro corsie garantirà un flusso più regolare e sicuro, tagliando i tempi di percorrenza fino al 30%. Un vantaggio per pendolari e automobilisti, ma anche per turismo e commercio nelle due città.

Alghero, città costiera famosa per il suo patrimonio storico e naturale, beneficerà di un collegamento diretto e veloce con Sassari, polo industriale e universitario. Questa sinergia infrastrutturale potrà attrarre investimenti e favorire nuove attività economiche, sia nel turismo sia nell’industria.

Sul fronte ambientale, il progetto prevede interventi di compensazione e mitigazione. Le aree verdi lungo il percorso saranno preservate e rinaturalizzate in più punti, creando corridoi ecologici a beneficio della fauna locale. Un segnale di equilibrio tra progresso e rispetto del territorio.

Come sarà la nuova 291 Var: i numeri e le caratteristiche principali

La statale 291 Var “della Nurra” si sviluppa per circa 24 chilometri. Il progetto prevede due corsie per senso di marcia, con una larghezza complessiva superiore ai 12 metri e banchine ampie per garantire sicurezza in caso di emergenza. Il percorso alterna tratti rettilinei e curve studiate per una guida confortevole e sicura.

Tra le opere principali ci sono viadotti su fiumi e colline, con rampe studiate per evitare pendenze troppo ripide. Le barriere di sicurezza sono realizzate secondo gli standard europei più recenti, con materiali resistenti e design funzionale.

Sono previsti più di dieci accessi, pensati per collegare la nuova strada con la viabilità urbana e rurale esistente. Ogni svincolo sarà dotato di segnaletica chiara, anche in condizioni di scarsa visibilità. Per il controllo del traffico sono in programma sistemi di videosorveglianza e monitoraggio ambientale, in grado di intervenire rapidamente in caso di incidenti o maltempo.

Il budget supera i cento milioni di euro, con fondi statali e regionali destinati a garantire materiali di qualità e tecnologie all’avanguardia.

Verso l’apertura nel 2028: cosa resta da fare

Il Comitato di Gestione ha fissato la primavera del 2028 come termine per l’apertura della 291 Var. Mancano ancora qualche anno, ma le imprese lavorano a pieno ritmo per chiudere tutte le fasi.

Le prossime tappe riguardano il completamento dei viadotti principali, l’asfaltatura finale delle carreggiate e l’installazione degli impianti di sicurezza e segnaletica. Seguiranno prove tecniche e verifiche sul drenaggio e la stabilità della strada.

Le amministrazioni locali di Sassari, Alghero e dei comuni vicini restano coinvolte, coordinando la logistica e preparando le aree di accesso e deviazione per le fasi finali. Anche le associazioni ambientaliste vigilano sulle misure di tutela.

Quando sarà aperta, la 291 Var cambierà volto alla mobilità nella Nurra e integrerà meglio il territorio sardo nel sistema infrastrutturale nazionale, con effetti importanti su economia e società.