Squalo Goblin Filmato a 2.000 Metri nel Pacifico: Il Morso a Fionda dei Profondi Abissi

A oltre mille metri sotto la superficie del Pacifico, due squali goblin si sono lasciati catturare dalle telecamere degli studiosi. Uno di loro, un maschio, supera i tre metri e mezzo: 3,43 metri di pura stranezza marina. Non è solo la sua mole a colpire, ma le peculiarità di un animale che vive in un mondo dove la luce quasi non esiste. Questi incontri rarissimi offrono uno sguardo diretto su creature abissali, creature che si sono adattate a un habitat estremo e poco conosciuto.

Il muso “da goblin” e la caccia a sorpresa

Lo squalo goblin si riconosce subito per quel muso allungato, quasi una specie di becco appuntito che sporge in avanti. Non è solo una curiosità estetica: quella forma gli serve davvero per cacciare. Il rostro è ricco di sensori, chiamati ampolle di Lorenzini, che gli permettono di captare i segnali elettrici emessi dalle prede nei fondali bui.

Il suo metodo di caccia è spettacolare. Quando scova una preda, scatta come una fionda: la mascella inferiore si proietta in avanti in un lampo, afferrando la vittima prima che possa scappare. Questa tecnica è fondamentale negli abissi, dove la visibilità è quasi nulla e muoversi è difficile.

L’aspetto dello squalo, con la pelle sottile e i muscoli poco sviluppati, riflette bene la vita in ambienti durissimi, dove la pressione è enorme e il freddo pungente. Nonostante l’aria quasi mostruosa, lo squalo goblin non è pericoloso per l’uomo, visto che vive in zone lontane e isolate.

Dove vivono gli squali goblin nel Pacifico

Gli squali ripresi abitano fondali molto profondi, tra 1.200 e 2.000 metri sotto la superficie. Qui il sole non arriva, la temperatura è vicina allo zero e la pressione schiaccia tutto. Questi luoghi estremi sono l’habitat ideale per evitare la competizione con altri predatori più comuni e trovare prede meno alla portata degli altri.

Le popolazioni di squalo goblin si estendono in varie zone del Pacifico, dal Giappone fino alle coste occidentali americane. Preferiscono aree batiali e abissali, dove canyon e piattaforme sommerse offrono rifugi e punti di caccia perfetti. Gli avvistamenti sono rari, proprio per la difficoltà di esplorare queste profondità, ma ogni video raccolto è una preziosa finestra su un mondo poco conosciuto.

Perché questi video sono una svolta per la scienza

Filmare gli squali goblin nel loro ambiente naturale è una conquista per la ricerca marina. Grazie a queste immagini, gli scienziati possono osservare il loro comportamento senza disturbarli o catturarli, evitando così alterazioni artificiali.

I video forniscono informazioni preziose sugli spostamenti, sulle tecniche di caccia e sull’interazione con l’ambiente. Così si può mappare la loro presenza e capire se sono a rischio per colpa di attività umane come la pesca in profondità o l’inquinamento.

Inoltre, le riprese ad alta definizione aiutano a riconoscere differenze tra individui, legate al sesso, all’età o allo stato di salute. È un modo nuovo e diretto per studiare gli abissi, rispettando specie difficili da esaminare.

Questi filmati non sono solo per gli addetti ai lavori: offrono anche al grande pubblico uno sguardo affascinante su creature poco note e ambienti invisibili. La scoperta di un esemplare così grande come il maschio di oltre tre metri ci ricorda quanto ancora resta da scoprire nel mondo sommerso.

Le osservazioni dagli abissi ci spingono a riconoscere la ricchezza della vita oceanica e l’importanza di proteggere questi habitat fragili. La ricerca continua a essere la base per mettere a punto strategie efficaci di tutela, soprattutto oggi che gli ambienti profondi rischiano di essere sfruttati in modo eccessivo.

Questi nuovi dati si aggiungono alle conoscenze, ancora limitate ma sempre più importanti, sugli squali goblin. Questi animali restano simboli degli abissi, esempio di adattamenti evolutivi unici tra i predatori delle profondità marine.