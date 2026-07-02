Dimissioni di massa nella Vigilanza Rai: lascia la presidente Barbara Floridia e tutti i membri delle opposizioni

La Commissione di Vigilanza Rai è scivolata nel caos più totale. Barbara Floridia, che la guidava, ha deciso di lasciare, e con lei si è ritirato tutto il gruppo delle opposizioni. Un gesto forte, maturato dopo mesi di attese deluse e tensioni che hanno bloccato ogni attività. Dietro questa frattura c’è la sensazione palpabile di un sistema ingessato, incapace di esercitare un vero controllo sul servizio pubblico radiotelevisivo. Appelli disperati ai presidenti delle Camere, persino un intervento del Capo dello Stato, sono rimasti senza risposta, spianando la strada a una protesta senza precedenti.

Commissione bloccata e divisioni interne: le opposizioni gettano la spugna

Le dimissioni non arrivano d’impulso, ma sono un segnale politico forte davanti a uno stallo insopportabile. Le opposizioni denunciano che da mesi la Commissione è paralizzata, ingolfata da contrasti e divisioni nella maggioranza che ne impediscono il funzionamento. In particolare, la nomina del presidente da parte della maggioranza è vista come una forzatura, in contrasto con le regole e il principio di equilibrio istituzionale. Per i dimissionari si tratta di una vera “emergenza democratica”, con la Commissione tenuta in uno stato di “sequestro politico” che ne ha annullato il ruolo di controllo.

I capigruppo delle opposizioni sottolineano come questa paralisi si rifletta direttamente sulla Rai, alle prese con un declino sempre più evidente. A loro giudizio, la Vigilanza si è trasformata in uno strumento inutile, se non addirittura complice del progressivo svuotamento delle funzioni del servizio pubblico. Gli appelli a ripristinare trasparenza e corretto funzionamento sono caduti nel vuoto, spingendo le minoranze a questa scelta drastica.

Rai in crisi: calano gli ascolti e si perde credibilità

Uno dei motivi più citati per questa rottura è il peggioramento evidente della Rai negli ultimi anni. I dati sugli ascolti parlano chiaro: i principali canali e i telegiornali registrano un calo costante di pubblico. A questo si aggiunge una crisi di fiducia nei confronti dell’azienda, che fatica a mantenere un rapporto solido con gli spettatori.

Nel comunicato delle opposizioni si denuncia come la Rai abbia perso progressivamente la sua funzione culturale e informativa, offrendo un palinsesto sempre più povero di contenuti di qualità e approfondimento. La scelta di affidarsi spesso a contratti esterni costosi viene vista come una strategia poco trasparente, lontana da principi di efficienza e merito. La contrapposizione ideologica sembra aver preso il sopravvento, erodendo la pluralità e comprimendo la libertà editoriale.

Secondo i dimissionari, la riduzione di programmi d’inchiesta e spazi di confronto pluralista rappresenta un colpo grave per un servizio pubblico che, per mandato istituzionale, dovrebbe garantire la diversità di opinioni e la libertà di informazione. Il mancato recepimento del Media Freedom Act ha aggravato ulteriormente la situazione, privando la Rai di un importante strumento a tutela dell’indipendenza giornalistica.

Critiche alle scelte editoriali e di gestione: la Rai politicizzata

Le opposizioni puntano il dito contro le decisioni interne, accusate di rispondere più a logiche politiche che a merito e competenza. Negli ultimi tempi, molte scelte di palinsesto sono state motivate da ragioni ideologiche, spesso senza spiegazioni né al pubblico né agli organi di controllo. Programmi storici e di richiamo sono stati cancellati, indebolendo l’offerta complessiva.

La gestione è stata definita basata su fedeltà politica e appartenenza ideologica, piuttosto che su qualità e autonomia professionale. Questo clima ha pesato sul morale del personale, contribuendo a far perdere alla Rai il suo ruolo centrale nel panorama culturale e informativo nazionale. La vendita degli immobili aziendali, vista come una cancellazione simbolica della storia, è un altro segnale di una strategia che trasforma l’azienda in uno strumento politico.

Le opposizioni parlano di un vero e proprio “smantellamento” della funzione pubblica dell’azienda, che rischia di essere vista non più come un bene comune, ma come una proprietà della maggioranza di governo. La Vigilanza, privata di un controllo reale, contribuisce così al deterioramento di un patrimonio fondamentale per la democrazia italiana.

Le parole di Barbara Floridia: un addio carico di frustrazione e richieste di trasparenza

Barbara Floridia ha spiegato il suo addio come un gesto di libertà e denuncia, non una resa. La senatrice del Movimento 5 Stelle ha sottolineato che la decisione nasce dalla mancanza di un confronto serio e trasparente nella Commissione negli ultimi mesi. Le opposizioni sono state sistematicamente escluse da audizioni e dibattiti, con richieste respinte dalla maggioranza, impedendo così di fare domande, ottenere risposte e svolgere il controllo previsto.

Floridia ha detto che ormai la pazienza era finita, soprattutto in un momento delicato come quello che precede le elezioni dell’anno prossimo, quando invece servirebbe una Vigilanza attiva e attenta sul servizio pubblico. Ha definito quanto accaduto un precedente pericoloso, che mina la cultura istituzionale e rappresenta una ferita per la democrazia italiana.

Nel suo messaggio si sente la preoccupazione per il tempo perso e l’appello a tutte le forze politiche di ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Perché una Rai libera e indipendente resta un pilastro imprescindibile di ogni sistema democratico. Chiudere questa pagina significa anche riaprire un confronto pubblico finora soffocato da giochi di potere e divisioni politiche.