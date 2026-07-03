Energia mareomotrice in Italia: dai kite sottomarini ai progetti ibridi, la nuova frontiera delle rinnovabili

Dalle coste britanniche arriva una nuova promessa per le energie rinnovabili: l’energia mareomotrice. Lontano dai riflettori del solito sole e vento, sotto l’oceano si nasconde una potenza costante, capace di generare elettricità pulita sfruttando il movimento delle maree. Recenti sperimentazioni con turbine e kite sottomarini hanno dimostrato che questa tecnologia non è più un’idea futuristica, ma una realtà concreta pronta a cambiare le carte in tavola. Il Regno Unito, in prima fila, punta forte su questa risorsa per costruire un futuro energetico più sostenibile.

Maree in azione: un potenziale mondiale da 115 GW

L’energia mareomotrice si basa sul movimento regolare delle maree, un fenomeno costante e prevedibile che interessa le coste di tutto il mondo. Secondo gli ultimi studi, la potenza sfruttabile sfiora i 115 gigawatt. Una cifra enorme, capace di alimentare milioni di case senza emissioni di gas serra. Ma attenzione: questa energia può essere catturata solo dove la geografia lo permette, come in grandi insenature o bacini costieri.

Non tutte le nazioni sono messe allo stesso modo. Il Regno Unito, con le sue coste frastagliate, è tra i più favoriti. Le sue correnti e i cambiamenti del livello del mare offrono condizioni ideali per impianti affidabili e costanti. E il bello è che le maree seguono schemi prevedibili, il che rende più semplice integrarle nella rete elettrica nazionale.

Turbine e kite sottomarini, le tecnologie che cambiano il gioco

Dietro questa trasformazione ci sono tecnologie che hanno fatto passi da gigante. Le turbine sottomarine, simili a pale eoliche ma immerse nel mare, sfruttano le correnti per produrre energia. Sono state testate in condizioni difficili e i risultati sono incoraggianti: più affidabili e resistenti rispetto ai modelli iniziali.

In parallelo, stanno emergendo i kite sottomarini. Questi dispositivi mobili, ancorati al fondale, sfruttano correnti più profonde e costanti. Muovendosi su rotte precise, generano energia che viene raccolta da una piattaforma dedicata. Le prove in mare aperto mostrano performance stabili e un buon adattamento alle diverse condizioni marine, elementi chiave per un futuro commerciale sostenibile.

Il Regno Unito, leader nella rivoluzione mareomotrice

Il Regno Unito è in prima linea nello sviluppo e nell’adozione di questa tecnologia. La sua conformazione costiera è perfetta per impianti che sfruttano al massimo le maree. I governi e le aziende britanniche hanno investito molto in progetti pilota e ricerca, portando la tecnologia a un livello di maturità sempre più alto.

La capacità produttiva degli impianti mareomotrici britannici cresce anno dopo anno, fornendo energia pulita a intere comunità. L’esperienza accumulata sta diventando un modello da esportare, con un interesse crescente da parte delle istituzioni. Diversamente da sole e vento, l’energia delle maree non dipende dal tempo atmosferico ma da leggi astronomiche precise, un vantaggio non da poco.

Sfide e prospettive: verso una nuova era energetica

L’energia mareomotrice ha un potenziale enorme, ma ci sono ancora ostacoli da superare. La manutenzione degli impianti, l’impatto ambientale e le infrastrutture per collegare le centrali alla rete sono questioni da risolvere. Negli ultimi anni i costi sono scesi e l’efficienza è cresciuta, ma serve ancora lavoro per garantire una sostenibilità completa, sia ambientale che economica.

In un momento in cui la transizione energetica è urgente, l’energia mareomotrice si presenta come una risorsa preziosa e complementare. La sua prevedibilità la rende perfetta per bilanciare l’intermittenza di soluzioni più diffuse come il solare e l’eolico. I prossimi anni, soprattutto nei paesi più avanzati, saranno decisivi per capire se questa fonte potrà davvero giocare un ruolo da protagonista nel mercato globale dell’energia pulita.